Modu Yerinde: Dobra İrem Derici'den "Yine Nereni Yaptırdın?" Diye Soran Kullanıcıya Sürprizli Cevap!
Modu Yerinde: Dobra İrem Derici'den "Yine Nereni Yaptırdın?" Diye Soran Kullanıcıya Sürprizli Cevap!
Ünlü şarkıcı İrem Derici, yalnızca sesi, dilimize pelesenk şarkıları ve sahneleriyle değil, hayatımıza girdiği günden beri yapıştırdığı dobra cevaplar ve sivri dilli açıklamalarıyla gündeme oturuyor! Biz onu bu haliyle çok seviyoruz, çok da gülüyoruz. Şimdilerde de single ve çok mutlu kendisi. Bir süredir gözümüzün bir yerlerden ısırdığı dansçı Melih Kunukçu ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor fakat 'aşk yok' diyor. Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise paylaştığı fotoğrafa gelen 'yine nereni yaptırdın allah bilir' yorumuna verdiği, kendisinden her zaman bekleyeceğimiz sürprizli cevap! Buyurun beraber bakalım.
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Dobralığı ve anlık kapak cevaplarıyla meşhur, aklında ne varsa dilinde de sıfır filtreyle o olan İrem Derici, senelerdir sesiyle, dans şovlarıyla, kombinleri ve şarkılarıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz!
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Tersi döndüğünde aniden kabaran, aşık olunca sevgi kelebeğine dönen, bir yerde kaos varsa mutlaka orada biten ve hatta bazen kaosu da kendi çıkaran Derici, şimdilerde pek mutlu. Single ve mutlu.
Son zamanlarda Melih Kunukçu isimli dansçıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor kendisi. Fakat sevgili olmadıklarını net bir şekilde ifade etti geçtiğimiz günlerde, eğer gerçekten bir şey yoksa bir Danla Bilic ve Cemal Can Canseven ikilisi daha gibi düşünebiliriz bizce.
Üstelik tanıyoruz da kendisini. Aylar önce Simge Sağın'ın sahnesindeki dans şovu ve Freddie Mercury'e benzerliğiyle radarımıza takılmıştı Kunukçu.
Geçtiğimiz saatlerde, sarıya boyattığı saçları sebebiyle şimdilerde Freddie Mercury'den çok Icardi'ye benzetilen beyefendiyle paylaşım yapan İrem Derici, her zamanki gibi cevap vermek istediği yorumlara da cevap verdi.
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Bir kullanıcının "Yine allah bilir nereni yaptırdın İrem" yorumunu görünce de tutamadı kendini. Her zamanki ironi kraliçeliğini konuşturdu, lafını esirgemedi...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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