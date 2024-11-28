"Tiryakinim"le Dönüş Yapan Şarkıcı Bayhan, Babası Sabahattin Gürhan'ı Kaybetti
"Tiryakinim"le Dönüş Yapan Şarkıcı Bayhan, Babası Sabahattin Gürhan'ı Kaybetti
Birkaç ay önce Tiryakinim'le sektöre hızlı ve başarılı bir dönüş yapan Bayhan, son zamanlarda en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz saatlerde ise acı bir haberle sarsıldı. Popstar'la tanıdığımız şarkıcı, babası Sabahattin Gürhan'ı kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Popstar'a "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" deyişi ve "Seninle Olmak Var Ya" şarkısına yorumuyla damga vuran Bayhan, uzunca bir süre ortadan kaybolmuştu.
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Dönüşünü ise geçtiğimiz aylarda "Tiryakinim"e yorumuyla yapmış, listelerde başı çeken şarkıcılardan biri haline geldi.
Geçtiğimiz saatlerde ise acı haberle sarsıldı. Bayhan, babası Sabahattin Gürhan'ı kaybetti.
Babasının vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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