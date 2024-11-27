Adı: Gergin Botoks Etkisi! Duygu Özaslan'ın Arkadaşlarıyla Pozunda Kabak Gibi Parlayan Alınlar Göz Kamaştırdı!
Adı: Gergin Botoks Etkisi! Duygu Özaslan'ın Arkadaşlarıyla Pozunda Kabak Gibi Parlayan Alınlar Göz Kamaştırdı!
Dobra olacağım derken yaptığı gaflarla, açıklamaları ve kombinleriyle sık sık gündem olan, şimdilerin influencer'ı eskilerin Youtuber'ı Duygu Özaslan, bu sefer de kız arkadaşlarıyla verdiği pozla gündeme oturdu. Duygu Özaslan ve arkadaşlarının alınları başta olmak üzere parıl parıl parlayan suratı X ahalisinin dikkatinden kaçmadı. Ne bu parlaklık derken cevap da yine onlardan geldi! Adı: Gergin Botoks etkisi... Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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Kendisi şimdilerde influencer olarak karşımıza çıksa da Youtube'un en eski isimlerinden biri olan Duygu Özaslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur, en kötü denk gelmişsinizdir.
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Kimi zaman açıklamaları kimi zaman kombinleri ile tepki toplayan Özaslan, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Dobra olacağım derken yaptığı gaflar da cabası!
Hemen hemen tüm ünlü kadınlarımız ve fenomenlerimiz gibi birçok estetik işlem yaptırdığını bildiğimiz Duygu Özaslan, bu sefer de kız arkadaşlarıyıla çektirdiği pozla gündeme oturdu.
Hem Duygu Özaslan hem de arkadaşlarının alın başta olmak üzere yüzlerindeki fazla parlaklık resmen göz aldı! Kabak gibi parlamanın sebebi de X kullanıcıları sağ olsun belli oldu! Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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