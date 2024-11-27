Baba Havasına Çoktan Girilmiş: Pınar Deniz'le Beraber Röportaj Veren Kaan Yıldırım'dan Özlü ve Kalpten Sözler!
Baba Havasına Çoktan Girilmiş: Pınar Deniz'le Beraber Röportaj Veren Kaan Yıldırım'dan Özlü ve Kalpten Sözler!
17 Eylül'de Roma'da sade ve şık bir düğünle 'sonsuza dek evet' diyen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, şimdilerde ilk bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Evlilikle beraber bebek iddialarını doğrulayan ikili, yolu yarılamış durumda! Oğullarıyla tanışmak için gün sayan çiftimiz geçtiğimiz saatlerde katıldıkları bir davette görüntülendi.
Pınar Deniz üstüne yağan hamilelik ışıltısıyla, Kaan Yıldırım ise hem aşık bakışları hem de özlü sözleriyle gündem oldu!
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de ikiliyi "sahte" bulup iki ay bile biçmeyen herkese bir küçük kapak olacak şekilde Roma'da sade ama şık bir düğünle evlendi!
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Evlilikle beraber gelen hamilelik iddiaları da doğru çıktı. Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, ilk bebeklerini bekledikleri iddiasını kısa bir süre içerisinde doğruladı.
Şimdilerde aile olmanın heyecanıyla kavrulan ikili en son, Pınar Deniz'in doğum gününde Kaan Yıldırım'ın kendisine yaptığı jestle ve ikonik doğum günü pastasıyla gündeme oturmuştu.
Hamilelik haberinden bu yana geçtiğimiz saatlerde ilk kez eşi Kaan Yıldırım'la beraber bir davette görüntülenen Pınar Deniz, hamilelik ışıltısıyla pırıl pırıl parlıyordu.
Hamileliğin pınar Deniz'e çok yakışmasının yanında Kaan Yıldırım biricik eşine aşık bakışları da gözden kaçmadı!
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Tam bir taze baba edasıyla konuşan Kaan Yıldırım ise, "Benim tek görevim onu mutlu etmek. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum" açıklamasıyla takdir topladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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