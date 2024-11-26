Tarkan Konserine Şık Şıkıdım Gidip Ağlayarak Poz Kesen Fadik Sevin Atasoy "Bu Ne Şimdi?" Dedirtti
Tarkan Konserine Şık Şıkıdım Gidip Ağlayarak Poz Kesen Fadik Sevin Atasoy "Bu Ne Şimdi?" Dedirtti
Geçtiğimiz saatlerde Gentleman dergisinin özel gecesinde sahne alan Tarkan'ı izlemeye onlarca ünlü akın etti. Özel geceden sosyal medyaya sızan görüntülerde özellikle Fadik Sevin Atasoy dikkat çekti. Atasoy'un dokunsalar ağlayacak gibi gözüken tuhaf mimikleri sosyal medya kullanıcılarının elinden kurtulamadı. Fark etmemek de mümkün değildi hakikaten...
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Ne zaman sahnede görsek ayrı bir haz yaşadığımız Tarkan, geçtiğimiz saatlerde Gentleman dergisinin özel gecesinde sahne aldı.
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Birçok ünlünün akın ettiği gecede herkes kombinini konuşturdu. Şık şıkıdım hazırlananların bir de videosu düştü sosyal medyaya...
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Elbette bazı isimlerin kombinleri eleştirildi, bazısınınki çok hoş bulundu. Fakat asıl dikkat çeken detay Fadik Sevin Atasoy'un ağlar gibi poz kesmesi oldu.
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Hayattan bıkmış, dokunsalar ağlayacak modda takılan Fadik Sevin Atasoy'un halleri sosyal medya kullanıcılarının elinden kaçamadı tabii... Hadi, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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