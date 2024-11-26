Birileri Epey Rahatsız Olmuş: Farah Zeynep Abdullah "Çok Benziyoruz" Dediği Ahsen Eroğlu'dan Büyük Ret Yedi!
Birileri Epey Rahatsız Olmuş: Farah Zeynep Abdullah "Çok Benziyoruz" Dediği Ahsen Eroğlu'dan Büyük Ret Yedi!
Biyografi filmi denildiğinde artık akla gelen ilk isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde 'Hayatınız film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?' sorusuna cevap vermiş, Ahsen Eroğlu'nu kendisine çok benzettiğini dile getirmişti. Geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir davette Aramızda Kalmasın muhabiri tarafından görüntülenen Ahsen Eroğlu'na Farah Zeynep'in sözleri soruldu. Durumdan rahatsız olduğunu mimikleriyle belli eden Ahsen Eroğlu, 'Biz farklı insanlarız' diyerek konuyu geçiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Güney kaosundan, Fazıl Say polemiğine, Bihter filminden, filmin galasında giydiği göz kanatan elbiseye, her rolün altından çıkışından, ani Kızılcık Şerbeti kapanmasına Zeynep Farah Abdullah 2023'ü dolu dolu ve bol skandallı geçirmişti biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 onun adına daha durgun ve sakin geçti. Fakat yine de dobra açıklamaları, alttan laf sokmalarıyla her konuya hemen yetişen Farah Zeynep, 2024'ü de birtakım kendine has polemiklerle süsledi.
En son Birsen Altuntaş'la X'te yaşadığı atışmayla gözleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah, birkaç gün önce de "Sizin hayatınız film olsa kim sizi oynasın isterdiniz?" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu.
Ahsen Eroğlu'nu kendisine çok benzettiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, "Ben bazen kendim sanıyorum onu" demişti.
Biyografi filmi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Farah Zeynep'in kendisi üzerinden Ahsen Eroğlu'nu övmesi oldukça tatlı bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat sanıyoruz ki Ahsen Eroğlu pek de hoşlanmamış bu benzetmeden. Geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir davette Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülenen ve Farah Zeynep'in açıklaması sorulan Ahsen Eroğlu'nun mimikleri pek de memnun gözükmüyordu çünkü...
Eroğlu gergin bir gülümsemeyle, "Bence sadece dış görünümümüz benziyor. Bence benzemiyoruz, karakter olarak farklı insanlarız biz" dedi.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın