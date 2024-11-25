onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Leyla Dizisindeki İkonik Sahneyi Taklit Eden Dilan Polat'tan Demet Akalın'ın "Engin Dövüyordu" İddiasına Cevap

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Leyla Dizisindeki İkonik Sahneyi Taklit Eden Dilan Polat'tan Demet Akalın'ın "Engin Dövüyordu" İddiasına Cevap

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.11.2024 - 16:01

Cezaevinden kısa bir süre önce çıkan ve çıkar çıkmaz da hem Instagram'ı hem TikTok'u eskisinden de aktif kullanmakta karar kılan Dilan ve Engin Polat geçtiğimiz saatlerde yeni bir reel paylaştı. Leyla dizisinde Gonca Vuslateri'nin viral olan 'Vurmak mı istiyorsun? Vur!' sahnesini taklit eden Dilan ve Engin Polat, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini yine ve yeniden çekmeyi başardı. Bir kullanıcının konuyu yeniden açması üzerine, demir parmaklıklar arkasındayken Demet Akalın tarafından ortaya atılan iddiaya da ilk kez cevap verdi. Demet Akalın, Dilan Polat'ın Engin Polat'tan fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmiş; 'Dayak yiyordu, kolları mosmordu' demişti...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın cezaevi serüveni kısa bir süre önce sona erdi.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın cezaevi serüveni kısa bir süre önce sona erdi.

Dilan Polat 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta, Engin Polat ise 10 ayın sonunda, 6 Eylül'de tahliye oldu.

Tahliyeden sonra özellikle Engin Polat'ın Dilan'a verdiği "sosyal medyadan uzak duracaksın, asla konuşmayacaksın" talimatı gündem olmuştu. Önce Dilan Polat, eşini sallamayarak sosyal medyaya geri döndü. Sonra da Engin Polat, kendi sözünü çiğneyip Instagram'ı hiç olmadığı kadar sık kullanmaya başladı.

Tahliyeden sonra özellikle Engin Polat'ın Dilan'a verdiği "sosyal medyadan uzak duracaksın, asla konuşmayacaksın" talimatı gündem olmuştu. Önce Dilan Polat, eşini sallamayarak sosyal medyaya geri döndü. Sonra da Engin Polat, kendi sözünü çiğneyip Instagram'ı hiç olmadığı kadar sık kullanmaya başladı.

Aynı cezaevinden önceki gibi günlerin her dakikalarını hikayelerinde karınca modunda paylaşmaya başlayan Dilan ve Engin, bir de level atladı. Editler yapmaya, reel çekmeye başladılar. Hatta bunu huy edindiler, her güne bir reel olacak şekilde türlü türlü akımlara katılmaya, sosyal medya kullanıcılarından da tepki çekmeye devam ettiler.

Aynı cezaevinden önceki gibi günlerin her dakikalarını hikayelerinde karınca modunda paylaşmaya başlayan Dilan ve Engin, bir de level atladı. Editler yapmaya, reel çekmeye başladılar. Hatta bunu huy edindiler, her güne bir reel olacak şekilde türlü türlü akımlara katılmaya, sosyal medya kullanıcılarından da tepki çekmeye devam ettiler.

Geçtiğimiz saatlerde de Leyla dizisinde Gonca Vuslateri'nin viral olan "Vurmak mı istiyorsun? Vur!" diyerek kendini tokatladığı sahneyi canlandırmaya karar verdiler.

Geçtiğimiz saatlerde de Leyla dizisinde Gonca Vuslateri'nin viral olan "Vurmak mı istiyorsun? Vur!" diyerek kendini tokatladığı sahneyi canlandırmaya karar verdiler.

Buyurun, önce 'Bıkmadınız' dedirten ve yaka silktiren o reel'e bir beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sonra da geçelim işin magazinsel boyutuna. Belki hatırlarsınız, Dilan Polat sıradan bir fotoğrafçıyken ilk müşterisi olan Demet Akalın, Dilan cezaevine girdikten sonra bomba bir itirafta bulunmuştu. "Benim görüştüğüm zamanlarda Engin bunu dövüyordu. Buraları (kolları) mosmordu. Dayak yiyordu ve bir gün bana geldi" demiş, Dilan Polat'ın fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Sonra da geçelim işin magazinsel boyutuna. Belki hatırlarsınız, Dilan Polat sıradan bir fotoğrafçıyken ilk müşterisi olan Demet Akalın, Dilan cezaevine girdikten sonra bomba bir itirafta bulunmuştu. "Benim görüştüğüm zamanlarda Engin bunu dövüyordu. Buraları (kolları) mosmordu. Dayak yiyordu ve bir gün bana geldi" demiş, Dilan Polat'ın fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

O zaman hapishane parmaklıklarının arkasındaydılar tabii, cevap verememişlerdi. Leyla'daki "kendini tokatlama" sahnesini gören bir kullanıcı Demet Akalın'ın iddiasını hatırladı ve bu meseleyi bir yorum olarak videonun altına bıraktı.

O zaman hapishane parmaklıklarının arkasındaydılar tabii, cevap verememişlerdi. Leyla'daki "kendini tokatlama" sahnesini gören bir kullanıcı Demet Akalın'ın iddiasını hatırladı ve bu meseleyi bir yorum olarak videonun altına bıraktı.

Dilan Polat'ın hayatı her ne kadar kendisini "sınırlamaya" çalıştığını söylese de Instagram'da geçiyor biliyorsunuz. Kendisi de bu yorumu gördü tabii, cevabını da eksik etmedi.

Dilan Polat'ın hayatı her ne kadar kendisini "sınırlamaya" çalıştığını söylese de Instagram'da geçiyor biliyorsunuz. Kendisi de bu yorumu gördü tabii, cevabını da eksik etmedi.

Demet Akalın'ın Engin'in kendisini dövdüğü iddiasına da ilk kez, hiç de kale almadan yaklaştığı bir cevap verdi. "Kafası karışmış onun" dedi.

Demet Akalın'ın Engin'in kendisini dövdüğü iddiasına da ilk kez, hiç de kale almadan yaklaştığı bir cevap verdi. "Kafası karışmış onun" dedi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın