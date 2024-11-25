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Leyla Dizisindeki İkonik Sahneyi Taklit Eden Dilan Polat'tan Demet Akalın'ın "Engin Dövüyordu" İddiasına Cevap
Cezaevinden kısa bir süre önce çıkan ve çıkar çıkmaz da hem Instagram'ı hem TikTok'u eskisinden de aktif kullanmakta karar kılan Dilan ve Engin Polat geçtiğimiz saatlerde yeni bir reel paylaştı. Leyla dizisinde Gonca Vuslateri'nin viral olan 'Vurmak mı istiyorsun? Vur!' sahnesini taklit eden Dilan ve Engin Polat, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini yine ve yeniden çekmeyi başardı. Bir kullanıcının konuyu yeniden açması üzerine, demir parmaklıklar arkasındayken Demet Akalın tarafından ortaya atılan iddiaya da ilk kez cevap verdi. Demet Akalın, Dilan Polat'ın Engin Polat'tan fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmiş; 'Dayak yiyordu, kolları mosmordu' demişti...
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