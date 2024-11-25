Şükran Ovalı'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Kocası Caner Erkin'i Zamanında Elinin Tersiyle Fena İtmiş!
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Şükran Ovalı'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Kocası Caner Erkin'i Zamanında Elinin Tersiyle Fena İtmiş!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
2017'den beri futbolcu Caner Erkin ile evli olan, hayatımıza girdiği günden beri hem güzelliği hem de oyunculuğuyla konuştuğumuz Şükran Ovalı, şimdilerde Kalpazan dizisinde yer alıyor. Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Şükran Ovalı, bu sefer de Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda yaptığı itirafla gündeme oturdu! Caner Erkin'le nasıl tanıştıklarını anlatan Şükran Ovalı, kocasını nasıl peşinden koşturduğunu da itiraf etti! Meğer Caner Erkin çok uğraşmış Şükran Ovalı'ya ulaşabilmek için de haberimiz yokmuş! Buyurun, detaylara beraber bakalım!
KAYNAK: Hürriyet Pazar
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Güzelliği ve oyunculuğuyla yıllardır dikkatleri üzerine toplayan, şimdilerde de Kalpazan dizisindeki başarılı performansıyla konuşulan Şükran Ovalı, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi.
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Hem kariyer yolculuğu hem de aile hayatından bahsettiği röportaj oldukça keyifliydi fakat asıl can alıcı noktası eşi Caner Erkin'le ilgili birtakım itiraflarda bulunduğu kısım oldu.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı 2017'de tutku dolu aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar vermiş, Roma'da sade fakat görkemli bir düğünle "sonsuza dek evet" demişti hatırlarsanız.
2018 yılında da kızları Mihran Ela'ya kavuşmuş, çekirdek aile olmuşlardı. Senelerce bu çiftin samimiyetini ve tatlı aile pozlarını konuştuk. O kadar ki imrenilen çiftlerden biri haline geldiler.
Fakat gelin görün ki Şükran Ovalı'nın Hakan Gence'ye verdiği röportajda yaptığı itiraf sayesinde bu aşkın öyle pek de şenlikli başlamadığını öğrendik geçtiğimiz saatlerde!
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Caner Erkin'le tesadüfen bir cilt doktorunda tanıştığını belirten Şükran Ovalı, "Caner Fenerbahçe’deydi, ben Beşiktaşlıydım ve maçları da izleyen biriydim. Kavgacı gibi görünüyordu. Karşılaştık, bana elini uzattı, hayatımda ilk defa bana elini uzatan birine elimi uzatmadım" açıklamasında bulundu.
Caner Erkin'in önyargısını ve inadını kırmasının da uzun zaman aldığını söyledi. Uzun zaman derken epey peşinde koşturmaktan bahsediyoruz çünkü meğer Şükran Ovalı, Caner Erkin kendisine ulaşmak için yanıp tutuşuyorken tam 14 kez engellemiş kendisini!
Yanlış duymadınız, 14 kez yalnızca telefonla ret yemiş Caner Erkin, fakat pes etmemiş. Zamanla da Şükran Ovalı'yı kendine körkütük aşık etmeyi başarmış...
Valla ne diyelim! Şükran Ovalı'nın inadına, Caner Erkin'in de çabasına sağlık! Hayat iyi ki buluşturmuş sizi de bu güzel ailenin tadını çıkarma şansını yakalamış, kaçırmamışsınız! Bir ömür çok mutlu olun umarız!❤️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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2017 de evlenip nasıl 2015 te cocuk geliyor zamanda geriye mi gidiyoruz 🤔