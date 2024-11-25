Haklı Bulduğu "Yaş" Tespitini Paylaşan Didem Soydan'dan Kaşla Göz Arasında Gelen Flört İtirafı!
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Haklı Bulduğu "Yaş" Tespitini Paylaşan Didem Soydan'dan Kaşla Göz Arasında Gelen Flört İtirafı!
Uzun yıllardır güzelliği, kusursuz fiziği ve verdiği pozlarla her seferinde olay olan Didem Soydan'ı tanımayan yoktur! Özellikle son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ve kullanıcıların kendisine yaptığı yorum ya da eleştirilere verdiği hazırcevaplarla gündeme oturan Didem Soydan, bugün de paylaştığı hikayeyle dikkat çekti. Haklı bulduğu 'yaş' tespitini paylaşan Didem Soydan, aynı zamanda kendisine yazılanların yaş aralığını da açık etti!
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Ünlü ve güzel model Didem Soydan, hem özel hayatı hem de dobralığıyla sık sık magazin gündemine oturuyor biliyorsunuz.
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"Güzel ve iddialı" tanımına birebir uyan Didem Soydan'ın kusursuz fiziğini gözler önüne serdiği her paylaşımı olay oluyor, binlerce yorum da gecikmiyor.
"İddialı" olarak nitelendirilen, sık sık da dillere düşen pozlarına ve kombinlerine bazen iltifat yağıyor bazen de eleştiri. Fakat kendisi yalnızca fotoğraflarını paylaşmıyor, gelen yorumlara da eleştirilere de tüm hazırcevaplılığıyla net cevaplar sıralıyor.
Bugün de hak vererek paylaştığı bir "flört yaşı" tespitiyle gündemde Didem Soydan...
Sebebiyse, tespiti haklı bulurken kendisine yazılan flörtlerinin yaş aralığını da açık etmiş bir nevi itiraf etmiş olması! Şayet, tespit şöyle diyor; "Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın"
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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