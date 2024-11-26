Zar Zor Ayağa Kaldırdılar: Ankara'da Sahne Alan Sibel Can Aniden Yere Düştü!
Zar Zor Ayağa Kaldırdılar: Ankara'da Sahne Alan Sibel Can Aniden Yere Düştü!
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da sahne alan Sibel Can, kabarık siyah elbisesiyle magazinin gündemine bomba gibi oturmuştu. Aynı konserde talihsiz anlar yaşadığı öğrenilen Sibel Can'ın olay anından görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görünmez kazaya kurban giden ünlü şarkıcı, şarkı söylediği sırada yere düştü. İki kişinin yardımıyla da zar zor ayağa kalktı.
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Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri olan Sibel Can, yaz kış demeden konserlerine aralıksız devam eden, her sahnesi ve kostümüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden biri biliyorsunuz.
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En son da önceki akşam Ankara CSO Ada'da sevenleriyle buluşmuş, siyah kabarık elbisesiyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü kendisi.
Geçtiğimiz saatlerde, yine aynı konserde Sibel Can'ın talihsiz bir kaza yaşadığı ortaya çıktı. Sibel Can'ın aniden yere düştüğü anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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