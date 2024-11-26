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"Ülkenin Seliyle Yangınıyla Neden Ben Mücadele Ediyorum?" Diyen Ali Atay'a Cüneyt Özdemir'den Sert Tepki

"Ülkenin Seliyle Yangınıyla Neden Ben Mücadele Ediyorum?" Diyen Ali Atay'a Cüneyt Özdemir'den Sert Tepki

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.11.2024 - 18:53

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına katılan Ali Atay, açıklamalarıyla gündeme oturmuş, sosyal medyanın da büyük tepkisini çekmişti. 'Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum?' sözleriyle tartışma yaratan Ali Atay'a geçtiğimiz saatlerde Cüneyt Özdemir'den tepki geldi. YouTube kanalında Atay'ın konuşmasını inceleyen Özdemir, savunduğu fikri teoride haklı bulurken, normal değil anormal bir durumdan bahsedildiğini vurguladı ve biraz da sert çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ali Atay, açıklamalarıyla gündemin tam göbeğine oturmuş, tepki çekmişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ali Atay, açıklamalarıyla gündemin tam göbeğine oturmuş, tepki çekmişti hatırlarsanız.

Kaçıranlar için kısaca özetleyelim, Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum? Hanımın karnı burnunda, ben Maraş’a yardıma gideceğim, karım telefonda vinç arıyor. Dedim ‘Karım doğuruyor, benim Maraş’ta ne işim var?’ Bunun birimleri var” demiş, toplumsal olaylarda ünlü isimlere bir misyon biçilmesinden rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Kaçıranlar için kısaca özetleyelim, Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum? Hanımın karnı burnunda, ben Maraş’a yardıma gideceğim, karım telefonda vinç arıyor. Dedim ‘Karım doğuruyor, benim Maraş’ta ne işim var?’ Bunun birimleri var” demiş, toplumsal olaylarda ünlü isimlere bir misyon biçilmesinden rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Yaşadığımız son felaket olan 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insana ulaşma şansını doğru kullanan ünlülerin yardımlarının ne çok ele uzandığını hatırlayan tüm sosyal medya kullanıcıları ayağa kalkmıştı.

Yaşadığımız son felaket olan 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insana ulaşma şansını doğru kullanan ünlülerin yardımlarının ne çok ele uzandığını hatırlayan tüm sosyal medya kullanıcıları ayağa kalkmıştı.

Kaçıranlar için kendisine gelen tepkilerden, hak verenlerden ve vermeyenlerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Atay'ın tartışma yaratan sözlerine bir tepki de geçtiğimiz saatlerde Cüneyt Özdemir'den geldi. Ali Atay'ın açıklamalarını incelemeye karar veren Cüneyt Özdemir,

Atay'ın tartışma yaratan sözlerine bir tepki de geçtiğimiz saatlerde Cüneyt Özdemir'den geldi. Ali Atay'ın açıklamalarını incelemeye karar veren Cüneyt Özdemir,

'Özünde doğru bir şey söylüyor. Bir ülkede sel, yangın bir afet olduğu zaman o ülkede liyakatla seçilmiş, deneyim sahibi organizasyonlar buna müdahale ederler. Vinç yollarlar vs. Normal şartlarda bunu sivil insanların yapmaması lazım evet ama normal şartlarda' dedi.

"Mesela anormal şartlar ne? Ülkenin neredeyse beşte birinde deprem olmuş, Hatay'ın neredeyse tamamı çökmüş, normal şartlarda bir şeyler yapabileceklerin yapabilecek hiçbir şeyi yok" devam eden Özdemir,

"Mesela anormal şartlar ne? Ülkenin neredeyse beşte birinde deprem olmuş, Hatay'ın neredeyse tamamı çökmüş, normal şartlarda bir şeyler yapabileceklerin yapabilecek hiçbir şeyi yok" devam eden Özdemir,

'Sen şey mi yapacaksın? Ben ne yapacağım ki kardeşim vergimi veriyorum mu diyeceksin? Diyebilirsin. Yapan var, görmezden gelen, umursamayan. 'Ay ben böyle görüntülere dayanamıyorum' diyen. Bir parça, illa Türkiye vatandaşı da olmaya gerek yok, bir parça vicdanın varsa, insanlık namına bir parça vicdanın varsa, evet sabahın 4'ünde eşin vinç ararken sen de arabaya atlayıp gidersin kurtarma çalışmasına katılırsın. Hiçbir şey olmasa duyurursun. Kıçını devirip unutmazsın. Ali bey özelinde söylemiyorum, bazı ünlüler var böyle.' diye ekledi.

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Son olarak Ali Atay'a seslenen Cüneyt Özdemir, "Deprem olmuş 50 bin kişi ölmüş, 'Ben vergimi verdim gitsin kurtarsınlar mı...' diyeceksin anlamadım" diye çıkıştıktan sonra da Londra'dan yardımcı olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten örnek vererek, "istersen yapabilirsin yani zor değil" çıkışında bulundu. "Belli ki Ali gidip görmemiş, oradaki yıkımı görse... Bir görse" diye de ekledi.

Son olarak Ali Atay'a seslenen Cüneyt Özdemir, "Deprem olmuş 50 bin kişi ölmüş, 'Ben vergimi verdim gitsin kurtarsınlar mı...' diyeceksin anlamadım" diye çıkıştıktan sonra da Londra'dan yardımcı olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten örnek vererek, "istersen yapabilirsin yani zor değil" çıkışında bulundu. "Belli ki Ali gidip görmemiş, oradaki yıkımı görse... Bir görse" diye de ekledi.

Konuşmasının tamamı için sizi şöyle alabiliriz👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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