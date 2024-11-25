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"Benim Maraş'ta Ne İşim Var" Diyen Ali Atay'ın Sözleri Tartışma Yarattı

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"Benim Maraş'ta Ne İşim Var" Diyen Ali Atay'ın Sözleri Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2024 - 13:27

Sık sık depremler, felaketler, terör saldırılarıyla sınanan bir ülkeyiz. Ancak bu konuda devletin attığı adımlardan çok tali meseleler konuşuluyor. Bu tip durumlarda sanatçıların eli taşın altına koyması da sessiz kalması da sık sık konuşuluyor. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Ali Atay da bu konudan şikayet etti. Haliye sosyal medyayı ikiye böldü.

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Ali Atay'ın sözleri şöyle...

Katılmayanlar var.

Katılmayanlar var.

Bunun zaten toplumsal bilinç olduğunu savunanlar var.

Bunun zaten toplumsal bilinç olduğunu savunanlar var.

Olayı sadece Maraş Depremleri üzerine çekenler oldu.

Olayı sadece Maraş Depremleri üzerine çekenler oldu.

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👇
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Ali Atay'ı savunanlar da vardı.

Ali Atay'ı savunanlar da vardı.

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twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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