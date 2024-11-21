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Çok Şaşıracaksınız: Kariyerine Farklı Bir Yön Vermeden Önce Mesleği Öğretmenlik Olan Ünlüler!

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etiket Çok Şaşıracaksınız: Kariyerine Farklı Bir Yön Vermeden Önce Mesleği Öğretmenlik Olan Ünlüler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.11.2024 - 01:20

Bugün öğretmenler günü! Canımız, kıymetlimiz öğretmenlerimizin yeri hiç dolmayacak ama özellikle bugün onları hatırlama ve yeniden teşekkür etme günü. 

Şimdilerde öğretmenlikle alakası olmasa da zamanında farklı yaşlardan çocukların hayatına dokunmuş, hayatını güzelleştirmiş ünlülerimiz var aramızda!

Sizler için kariyerine bambaşka bir yön verip şana şöhrete kavuşmadan önce öğretmenlik yapan ve bugün kutlanmayı yürekten hak eden ünlüleri derledik. Hazırsanız başlıyoruz, bazılarına çok şaşıracağınıza da adımız gibi eminiz!

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1. Candan Erçetin

1. Candan Erçetin

Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptı.

2. Şener Şen

2. Şener Şen

Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştı.

3. Nazım Hikmet

3. Nazım Hikmet

1920'de arkadaşı Vâlâ Nureddin ile Milli Mücadele'ye katılmak üzere ailesinden habersiz Anadolu'ya geçen Nazım Hikmet, Bolu'da öğretmenlik yaptı.

4. Rıfat Ilgaz

4. Rıfat Ilgaz

Şiir, roman ve öykü yazarımız Rıfat Ilgaz, Gerede ve Akçakoca’da ilkokul öğretmenliği yapmış, Gümüşova’da başöğretmen olmuştu. İstanbul’da bir ortaokulda Türkçe öğretmenliği yaptığı sırada kendisi de fakültede felsefe öğrencisiydi.

5. Yahya Kemal Beyatlı

5. Yahya Kemal Beyatlı

Kıymetli şiir ve yazarımız, tarih, edebiyat ve uygarlık tarihi dersleri okutmuş, İstanbul Üniversitesine dönüştürülen Darülfünunda medeniyet tarihi, Batı ve Türk edebiyatı tarihi dersleri vermişti. Yahya Kemal’in öğrencilerinden biri de Ahmet Hamdi Tanpınar’dı.

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6. Ahmet Hamdi Tanpınar

6. Ahmet Hamdi Tanpınar

Yazar, edebiyat tarihçisi ve şair olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerindendi. Erzurum, Konya, Ankara ve İstanbul’da lise edebiyat öğretmenliği yaptı.

7. Tevfik Fikret

7. Tevfik Fikret

Son nefesine kadar öğretmenlik mesleğini sürdüren Tevfik Fikret, Türkçe ve edebiyat dersleri vermişti. Aynı zamanda şair ve yayıncı olan Fikret, Mekteb-i Sultani yani bugünkü Galatasaray Lisesinde de müdür olarak da görev yapmıştı.

8. Sylvester Stallone

8. Sylvester Stallone

Beden eğitimi öğretmeniydi Sylvester Stallone.

9. Alexander Graham Bell

9. Alexander Graham Bell

Telefonu icat etmeden önce Sağırlar Okulu'nda öğretmendi.

10. J.K. Rowling

10. J.K. Rowling

Harry Potter serisini yazan J.K. Rowling, İngilizce öğretmenliği yaptı.

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11. Barack Obama

11. Barack Obama

Barack Obama Chicago Üniversitesi'nde okutmandı.

12. Dan Brown

12. Dan Brown

Yazar Dan Brown, İngilizce öğretmenliği yaptı.

13. Steve Wozniak

13. Steve Wozniak

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ta devlet okullarında öğretmenlik yaptı.

14. Sting

14. Sting

Zamanında müzik dersleri verenlerden.

15. Hugh Jackman

15. Hugh Jackman

1987'de İngiltere'deki Uppingham okulunda beden eğitimi öğretmeniydi.

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16. Stephen King

16. Stephen King

Akşamları kitabını yazarken gündüzleri de öğretmenlik yapıyordu.

17. Hakkı Bulut

17. Hakkı Bulut

Adana'da mezun olduktan sonra bir dönem Anadolu'nun çeşitli köşelerinde öğretmenlik yaptı.

18. Brian May

18. Brian May

Queen grubunun ünlü gitaristi Londra'nın fakir semtlerinde matematik öğretmenliği yapmıştı.

19. Sheryl Crow

19. Sheryl Crow

Bir zamanlar müzik öğretmeniydi.

20. Ronnie Wood

20. Ronnie Wood

Rolling Stones'ın gitaristi de kariyerinden önce öğretmenlik yapanlardan.

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21. Gabriel Byrne

21. Gabriel Byrne

İrlandalı ünlü aktör, Dublin'de öğretmenlik yapıyordu.

22. Şenol Güneş

22. Şenol Güneş

Türkçe Öğretmenliği bölümü mezunu olan Güneş, hem futbol hayatını sürdürdü hem de öğretmenlik yaptı.

23. Kris Kristofferson

23. Kris Kristofferson

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ünlü şarkıcı bir dönem İngilizce öğretmenliği yapmıştı.

24. Billy Crystal

24. Billy Crystal

Aktör olmadan önce birçok yerde öğretmenlik yaptı.

25. Bonus: Zara

25. Bonus: Zara

Zara, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi-Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretmenliğe başladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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