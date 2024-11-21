Çok Şaşıracaksınız: Kariyerine Farklı Bir Yön Vermeden Önce Mesleği Öğretmenlik Olan Ünlüler!
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Çok Şaşıracaksınız: Kariyerine Farklı Bir Yön Vermeden Önce Mesleği Öğretmenlik Olan Ünlüler!
Bugün öğretmenler günü! Canımız, kıymetlimiz öğretmenlerimizin yeri hiç dolmayacak ama özellikle bugün onları hatırlama ve yeniden teşekkür etme günü.
Şimdilerde öğretmenlikle alakası olmasa da zamanında farklı yaşlardan çocukların hayatına dokunmuş, hayatını güzelleştirmiş ünlülerimiz var aramızda!
Sizler için kariyerine bambaşka bir yön verip şana şöhrete kavuşmadan önce öğretmenlik yapan ve bugün kutlanmayı yürekten hak eden ünlüleri derledik. Hazırsanız başlıyoruz, bazılarına çok şaşıracağınıza da adımız gibi eminiz!
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1. Candan Erçetin
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2. Şener Şen
3. Nazım Hikmet
4. Rıfat Ilgaz
5. Yahya Kemal Beyatlı
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6. Ahmet Hamdi Tanpınar
7. Tevfik Fikret
8. Sylvester Stallone
9. Alexander Graham Bell
10. J.K. Rowling
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11. Barack Obama
12. Dan Brown
13. Steve Wozniak
14. Sting
15. Hugh Jackman
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16. Stephen King
17. Hakkı Bulut
18. Brian May
19. Sheryl Crow
20. Ronnie Wood
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21. Gabriel Byrne
22. Şenol Güneş
23. Kris Kristofferson
24. Billy Crystal
25. Bonus: Zara
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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