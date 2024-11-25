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Biricik Öğretmenleri İçin Yaptıkları Kutlama Hepimizi Duygulandırdı: “Annen Burada Yok Ama Ben Varım”

Biricik Öğretmenleri İçin Yaptıkları Kutlama Hepimizi Duygulandırdı: “Annen Burada Yok Ama Ben Varım”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2024 - 11:29

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Geçtiğimiz gün hayatımızda yeri, önemi paha biçilemez olan biricik öğretmenlerimizin günüydü. Tüm öğretmenlerimizin bir kez daha Öğretmenler Günü kutlu olsun. Şimdi kutlama videolarından biriyle daha karşınızdayız. Tüm köyün kendi aralarında organize olup Seda adlı öğretmenlerine yaptıkları sürpriz kalpleri ısıttı. Gelin detaylara geçelim.

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@moderncalikusuu adlı Instagram hesabından o anları paylaşan Seda adlı öğretmen sürpriz karşısında şoke olmuştu.

@moderncalikusuu adlı Instagram hesabından o anları paylaşan Seda adlı öğretmen sürpriz karşısında şoke olmuştu.

Tüm veliler Seda öğretmen için hünerlerini göstermişti. Bir sınıf değil de adeta sıcacık bir yuva gibi ortam vardı.

Tüm veliler Seda öğretmen için hünerlerini göstermişti. Bir sınıf değil de adeta sıcacık bir yuva gibi ortam vardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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