Biricik Öğretmenleri İçin Yaptıkları Kutlama Hepimizi Duygulandırdı: “Annen Burada Yok Ama Ben Varım”

Geçtiğimiz gün hayatımızda yeri, önemi paha biçilemez olan biricik öğretmenlerimizin günüydü. Tüm öğretmenlerimizin bir kez daha Öğretmenler Günü kutlu olsun. Şimdi kutlama videolarından biriyle daha karşınızdayız. Tüm köyün kendi aralarında organize olup Seda adlı öğretmenlerine yaptıkları sürpriz kalpleri ısıttı. Gelin detaylara geçelim.