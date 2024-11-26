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Birer Tokat da Tansu Dayan ve Meriç Keskin'den: Sibel Can'ın Göz Kanatan Elbisesi Başına Büyük Bela Oldu!

Birer Tokat da Tansu Dayan ve Meriç Keskin'den: Sibel Can'ın Göz Kanatan Elbisesi Başına Büyük Bela Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.11.2024 - 23:11

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konserinde haddinden fazla kabarık simsiyah bir elbise tercih eden ve o elbiseyle çöp poşetinden paraşüte birçok şeye benzetilen Sibel Can sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. X ve Instagram ahalisinin diline fena düşen Sibel Can, geçtiğimiz saatlerde Meriç Keskin ve Tansu Dayan'ın da radarına girdi. Ünlüleri, fenomenleri tiye aldıkları videolarla meşhur olan Meriç Keskin ve Tansu Dayan, Sibel Can olup çıktı. Kahkahalar havada uçuştu! 😂

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Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri olan, senelerdir de assolist kıyafetleriyle görmeye çok alıştığımız ve onu bu haliyle sevdiğimiz Sibel Can, geçtiğimiz günlerde sahne kombininden sıfır aldı biliyorsunuz.

Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri olan, senelerdir de assolist kıyafetleriyle görmeye çok alıştığımız ve onu bu haliyle sevdiğimiz Sibel Can, geçtiğimiz günlerde sahne kombininden sıfır aldı biliyorsunuz.

Kaçıranlar için uzun süre hafızalardan silinmeyecek o elbiseyi şöyle bırakalım... Çöp poşetinden tutun, Tweety'deki babaanneye ve paraşüte kadar uzanan bir skalada binlerce şeye benzetilen elbise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü.

Kaçıranlar için uzun süre hafızalardan silinmeyecek o elbiseyi şöyle bırakalım... Çöp poşetinden tutun, Tweety'deki babaanneye ve paraşüte kadar uzanan bir skalada binlerce şeye benzetilen elbise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdi sizden elbiseye tüm detaylarıyla baştan aşağı bir kez daha bakmanızı rica ediyoruz çünkü an itibariyle sosyal medya kullanıcılarının analizini aştı bu kombin!

Şimdi sizden elbiseye tüm detaylarıyla baştan aşağı bir kez daha bakmanızı rica ediyoruz çünkü an itibariyle sosyal medya kullanıcılarının analizini aştı bu kombin!

Ünlülerin, fenomenlerin tuhaf ve komik halleri denildiğinde akıllara gelen iki isim var sosyal medyada... Biri elbette, her benzer hadisede göreve çağırılan Tansu Dayan👇

Ünlülerin, fenomenlerin tuhaf ve komik halleri denildiğinde akıllara gelen iki isim var sosyal medyada... Biri elbette, her benzer hadisede göreve çağırılan Tansu Dayan👇

Diğeri de her hareketiyle kahkahaya boğan, bu tiye alma işini de pek güzel kıvıran Meriç Keskin 👇

Diğeri de her hareketiyle kahkahaya boğan, bu tiye alma işini de pek güzel kıvıran Meriç Keskin 👇

Şimdi hazırsanız aşağıda şenlik var! Önce Tansu Dayan'dan, sonra da Meriç Keskin'den bir Sibel Can uyarlaması geldi geçtiğimiz dakikalarda. İkisi de birbirinden başarılıydı, ikisi de birbirinden ikonikti! Buyurun, beraber bakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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