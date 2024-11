Birer Tokat da Tansu Dayan ve Meriç Keskin'den: Sibel Can'ın Göz Kanatan Elbisesi Başına Büyük Bela Oldu!

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konserinde haddinden fazla kabarık simsiyah bir elbise tercih eden ve o elbiseyle çöp poşetinden paraşüte birçok şeye benzetilen Sibel Can sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. X ve Instagram ahalisinin diline fena düşen Sibel Can, geçtiğimiz saatlerde Meriç Keskin ve Tansu Dayan'ın da radarına girdi. Ünlüleri, fenomenleri tiye aldıkları videolarla meşhur olan Meriç Keskin ve Tansu Dayan, Sibel Can olup çıktı. Kahkahalar havada uçuştu! 😂