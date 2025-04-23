6.2 Büyüklüğündeki İstanbul Depreminin 7 Saniyelik Sesi Kaydedildi!
Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2'lik deprem vatandaşları büyük bir panik ve endişeye sürükledi. Artçılar hala devam ederken, depremin 7 saniyelik sesi ortaya çıktı.
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Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale'de yoğun bir şekilde hissedildi.
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Geçtiğimiz dakikalarda, yaşadığımız korkunç anların sesi ortaya çıktı. 6.2'lik İstanbul depreminin 7 saniyelik sesi kaydedildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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