6.2 Büyüklüğündeki İstanbul Depreminin 7 Saniyelik Sesi Kaydedildi!

Beklenen büyük İstanbul depreminin hatırlanmasına vesile olan deprem öğle saatlerinde gerçekleşti. AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2, merkez üssünü Silivri olarak açıkladı. Depremden sonra büyüklükleri 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 olmak üzere 100'ü aşkın artçı deprem meydana geldi, halen de gelmeye devam ediyor.

Kent genelinde herhangi bir yıkım, can veya mal kaybı bulunmazken, 6.2'lik yoğun hissedilen deprem yurttaşların büyük bir korku ve endişeye kapılıp sokaklara dökülmesine sebep oldu. İstanbul'da okullar 2 günlüğüne tatil edildi, geçtiğimiz saatlerde ise İBB Bilim Kurulu'ndan riskin devam ettiğine ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir açıklama geldi.