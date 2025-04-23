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6.2'lik Depremin Ardından Bilim Kurulu'ndan İlk Açıklama Geldi: "Risk Devam Ediyor"

6.2'lik Depremin Ardından Bilim Kurulu'ndan İlk Açıklama Geldi: "Risk Devam Ediyor"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.04.2025 - 18:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bilim Kurulu (Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış, Doç. Dr. Pelin Alpkökin), kentte yaşanan depremler ve sonrasında oluşan panik haliyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

İstanbul'da şiddetli bir şeklide hissedilen, merkez üssü Silivri olan 6.2'lik deprem ve devamında gelen artçıların ardından toplanan Bilim Kurulu, AKOM'da yaptığı açıklamada önemli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Deprem riskinin hala devam ettiğine dikkat çeken Bilim Kurulu, vatandaşların resmi kurumlardan gelen uyarılara itibar etmesini istedi.

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Merkez üssü Silivri olan, başta İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından toplanan İBB Deprem Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi.

Merkez üssü Silivri olan, başta İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından toplanan İBB Deprem Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi.

İstanbul'da yoğun bir şekilde hissedilen deprem büyük İstanbul depremi gerçeğini bir kez daha hatırlatmış, büyük tedirginlik ve korkuya yol açmıştı. 

İlk deprem bilgisi alındığında İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları AKOM’a yönlendirildi. 

İBB Deprem Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. Toplantının ardından kurul üyeleri AKOM'da açıklama yaptı.

Kurul, acilen önemli görülen temel değerlendirme, uyarı ve taleplerini açıkladı. Prof. Dr. Tarık Şengül tarafından okunan açıklama metninde, şu tespitler ve önerilerde bulunuldu;

Kurul, acilen önemli görülen temel değerlendirme, uyarı ve taleplerini açıkladı. Prof. Dr. Tarık Şengül tarafından okunan açıklama metninde, şu tespitler ve önerilerde bulunuldu;

  • 'Bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan sadece yetkililerden ve yetkili çevrelerden gelen uyarılar bilinçli davranmak vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir. Sosyal medya ve mecralarda sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir.  

  • Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara Bölgesinin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır

  • Diğer yandan artçıların bir süre daha devam edeceğinin bilinmesinde yarar vardır. Deprem sonucu hasarlı binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir.  

  • Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda bilim kurulu olarak merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eş güdüm içinde çalışmasının son derece olumlu olduğunu ve etkili sonuçlar alınabilmesinin ön koşulu olduğunun altını çizmek isteriz. Benzer biçimde üniversitelerin ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının katkılarının da alınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 

  • Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek ve spekülasyonun önüne geçmek üzere yetkililerin ve yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesinin de önemli olduğu kanatindeyiz.'

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir de kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı;

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir de kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı;

“Şu an itibariyle İBB’ye bağlı birimlerde 628 araç ve 1000 personelle itfaiye ekiplerimiz, 225 araç ve 891 personeliyle de zabıta ekiplerimiz tüm İstanbul'u kapsayacak şekilde sabaha kadar görevlerinin başında olacaklardır. 

Hiçbir hizmetimizde aksama yok. Kontroller devam ediyor. Ayrıca, sahada 2 bin kişilik destek personelimiz, 150 araçla kumanya ve su dağıtımına devam etmekte.  

İstanbulluların gurur duyduğu ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden toplanma yerlerimizi, Yeşil İstanbul'daki tuvaletlerimizi ve diğer hizmetlerimizi, anlık görebilmeleri, idari bilgilere oradan ulaşmaları mümkündür. 

İSKİ'de, İGDAŞ'ta, metrolarımızda, İETT'de hiçbir aksama yoktur. Kontroller devam etmektedir. İdaremiz ve şirketlerimiz bünyesindeki teknik personel sahadadır. Bir kısmı da hasar tespiti için AFAD koordinasyonunda sahaya gitmek için beklemektedir.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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