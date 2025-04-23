6.2'lik Depremin Ardından Bilim Kurulu'ndan İlk Açıklama Geldi: "Risk Devam Ediyor"

“Şu an itibariyle İBB’ye bağlı birimlerde 628 araç ve 1000 personelle itfaiye ekiplerimiz, 225 araç ve 891 personeliyle de zabıta ekiplerimiz tüm İstanbul'u kapsayacak şekilde sabaha kadar görevlerinin başında olacaklardır.

Hiçbir hizmetimizde aksama yok. Kontroller devam ediyor. Ayrıca, sahada 2 bin kişilik destek personelimiz, 150 araçla kumanya ve su dağıtımına devam etmekte.

İstanbulluların gurur duyduğu ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden toplanma yerlerimizi, Yeşil İstanbul'daki tuvaletlerimizi ve diğer hizmetlerimizi, anlık görebilmeleri, idari bilgilere oradan ulaşmaları mümkündür.

İSKİ'de, İGDAŞ'ta, metrolarımızda, İETT'de hiçbir aksama yoktur. Kontroller devam etmektedir. İdaremiz ve şirketlerimiz bünyesindeki teknik personel sahadadır. Bir kısmı da hasar tespiti için AFAD koordinasyonunda sahaya gitmek için beklemektedir.'