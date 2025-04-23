6.2'lik Depremin Ardından Bilim Kurulu'ndan İlk Açıklama Geldi: "Risk Devam Ediyor"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bilim Kurulu (Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış, Doç. Dr. Pelin Alpkökin), kentte yaşanan depremler ve sonrasında oluşan panik haliyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da şiddetli bir şeklide hissedilen, merkez üssü Silivri olan 6.2'lik deprem ve devamında gelen artçıların ardından toplanan Bilim Kurulu, AKOM'da yaptığı açıklamada önemli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Deprem riskinin hala devam ettiğine dikkat çeken Bilim Kurulu, vatandaşların resmi kurumlardan gelen uyarılara itibar etmesini istedi.
Merkez üssü Silivri olan, başta İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından toplanan İBB Deprem Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi.
Kurul, acilen önemli görülen temel değerlendirme, uyarı ve taleplerini açıkladı. Prof. Dr. Tarık Şengül tarafından okunan açıklama metninde, şu tespitler ve önerilerde bulunuldu;
İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir de kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı;
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