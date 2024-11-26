Yine Adisyonla Patladı: CZN Burak'ın Restoranında Gelen Gereksiz Pahalı Hesap Sinirleri Fena Hoplattı!
Yine Adisyonla Patladı: CZN Burak'ın Restoranında Gelen Gereksiz Pahalı Hesap Sinirleri Fena Hoplattı!
CZN Burak, yaptığı devasa boyuttaki yemeklerle kısa sürede tüm gözleri üzerine toplamaya başardı. Şimdilerde 50 milyonu aşkın takipçiye sahip fenomen, ülkeyi aşmış, dünyanın farklı yerlerinde restoranlar açmış durumda biliyorsunuz. Bu restoranlarda gelen hesaplar da sık sık gündeme oturan cinsten... Kendisinin düzenli olarak aldığı 'servis ücreti' ve gereksiz pahalı yemekleri sosyal medya kullanıcılarının sinirlerini zaman zaman hoplatıyor. Bugün de yine o hesaplardan biriyle karşınızdayız. Buyurun, ne yenmiş, ne ödenmiş, X ahalisi neden tutulmuş? Beraber bakalım.
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Yaptığı devasa boyuttaki yemeklerle kısa sürede dikkat çeken CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, 50 milyonun üzerindeki takipçiyle sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri haline geldi.
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Yüzünden gülümseme eksik olmayan, dünya çapında ünlü isimler için hazırladığı isim yazılı pideleriyle çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla kitlesini her geçen gün artıran CZN Burak büyüdükçe büyüdü.
Yalnızca İstanbul ve Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dubai ve Tacikistan gibi ülkelerde yaptığı işler ve dünyanın farklı yerlerinde açtığı şubelerle adını duyurmaya devam etti.
Fakat restoranlarında aldığı servis ücreti de hesap tutarı da her zaman büyük mesele oldu. Daha önce de defalarca kez genel hesapla gram uyuşmayan servis ücretleriyle gündeme gelen CZN Burak, geçtiğimiz saatlerde üç kişinin ödediği gereksiz pahalı total hesapla gündeme oturdu.
Meze tabağı için 825 TL, bir porsiyon tavuk şiş için 650 TL alan CZN Burak'ın içecekler ve servis ücretiyle beraber yolladığı 3 bin 700 TL'lik hesap sinirleri fena hoplattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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