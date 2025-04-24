Yiyecekler Konuşabilseydi Hangisinden Azar İşitirdin?
Eğer yiyeceklerin dili olsaydı, acaba hangisi seni bir köşeye çekip 'Seninle konuşmamız lazım' derdi? 😅 Belki onu fazla ihmal ettin, belki de biraz fazla üstüne gittin... Bu eğlenceli testte, hangi yiyecekten azar işiteceğini öğrenmeye hazır mısın? Hadi bakalım, mutfağın sinirli tarafına birlikte göz atalım!
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1. İlk sorumuzla başladık! Hangi yumurta çeşidi favorin?
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2. Senin için en güzel ev aktivitesi nedir?
3. Bu içeceklerden hangisini ikram edelim sana?
4. Meyve yemeyi seviyor musun?
5. Peki, sebze yemekleriyle aran nasıl?
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6. Ekmekle aran nasıl?
7. Fast food desek...
8. Son olarak, acıyla aran nasıl? Puanla!
Ekmek!
Fast food!
Sebze yemeğinden!
Acı biber!
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