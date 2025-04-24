onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yiyecekler Konuşabilseydi Hangisinden Azar İşitirdin?

etiket Yiyecekler Konuşabilseydi Hangisinden Azar İşitirdin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 20:31

Eğer yiyeceklerin dili olsaydı, acaba hangisi seni bir köşeye çekip 'Seninle konuşmamız lazım' derdi? 😅 Belki onu fazla ihmal ettin, belki de biraz fazla üstüne gittin... Bu eğlenceli testte, hangi yiyecekten azar işiteceğini öğrenmeye hazır mısın? Hadi bakalım, mutfağın sinirli tarafına birlikte göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başladık! Hangi yumurta çeşidi favorin?

2. Senin için en güzel ev aktivitesi nedir?

3. Bu içeceklerden hangisini ikram edelim sana?

4. Meyve yemeyi seviyor musun?

5. Peki, sebze yemekleriyle aran nasıl?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ekmekle aran nasıl?

6. Ekmekle aran nasıl?

7. Fast food desek...

8. Son olarak, acıyla aran nasıl? Puanla!

Ekmek!

Ekmek sana biraz kırgın. Her öğünün başrolüydü oysa… Yemeğin suyunu sıyıran, zeytinyağına batırılan, sıcacık haliyle sabah kahvaltılarını taçlandıran oydu. Sen daha sağlıklı alternatiflere geçtikçe, onunla arana mesafe girdi. Ama gel bir düşün… Onsuz yemek tam oluyor mu? Salatanın suyu dökülüyor, yemeğin o “son lokma keyfi” bir eksik. Ekmek diyor ki: “Ara sıra uğra bana, birlikte geçirdiğimiz onca lezzetli anı unutmadım. Sen de beni özledin, biliyorum! '

Fast food!

Fast food diyor ki: 'Bir zamanlar kaçamakların tatlı suç ortağıydım. Film açıldığında, ders çalışırken, canın sıkkınken ya da “bugünlük böyle olsun” dediğinde hep yanındaydım. Ama şimdi… her öğünde beni seçiyorsun, olmaz! Beni özleyerek ye! Her gün görüşürsek o heyecanı kalmaz ki. Kabul edelim; ben hızlıyım, pratiğim, lezzetliyim ama bazen midene bile “bu kadar da değil” dedirtiyorum. Yani… araya biraz mesafe iyi gelebilir. Daha özel anlarda buluşalım!'

Sebze yemeğinden!

Sebze yemeği biraz kırgın… Onunla aranda hep mesafeli bir ilişki olmuş gibi. Sofrada varsa “tamam ama az alayım” diyorsun, yoksa da pek aramıyorsun. Ama o seni düşündüğü için var! Hafif ol, sağlıklı ol, enerjik uyan diye uğraşıyor ama sen hep pizzanın, makarnanın peşinden gidiyorsun. Aslında özenle pişirilince ne kadar lezzetli olduğunu sen de biliyorsun. Belki bir zeytinyağlı fasulyeye ya da airfyer sebze tariflerine yeniden bir şans verirsin… Emin ol, kalbinde yeri var.

Acı biber!

Acı biber diyor ki:' İlk başta heyecan vericiydim senin için, kalbini hızlandıran, damaklarında iz bırakan bir sürpriz gibiydim. Ama sen gittikçe dozumu kaçırmaya başladın! “Azıcık acı” dedik, sen resmen yangın çıkardın! Ben heyecan olayım istedim, sen beni alışkanlığa çevirdin. Ama yine de aramızda özel bir bağ var, bunu inkâr edemeyiz. Benden vazgeçmeni bekleyemem ama biraz dengede kalalım. Ben seni yakarım, ama sevdiğimden.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın