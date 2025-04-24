Yiyecekler Konuşabilseydi Hangisinden Azar İşitirdin?

Sebze yemeği biraz kırgın… Onunla aranda hep mesafeli bir ilişki olmuş gibi. Sofrada varsa “tamam ama az alayım” diyorsun, yoksa da pek aramıyorsun. Ama o seni düşündüğü için var! Hafif ol, sağlıklı ol, enerjik uyan diye uğraşıyor ama sen hep pizzanın, makarnanın peşinden gidiyorsun. Aslında özenle pişirilince ne kadar lezzetli olduğunu sen de biliyorsun. Belki bir zeytinyağlı fasulyeye ya da airfyer sebze tariflerine yeniden bir şans verirsin… Emin ol, kalbinde yeri var.