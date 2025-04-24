Kızıl Goncalar Finaline Dair Erkan Avcı'dan İpucu: "Son Repliğime Dikkat!"

Özcan Deniz, Özgü Namal, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Esma Yılmaz ve Mina Demirtaş'ın başrollerinde oynadığı ve kocaman muhteşem bir ekiple harika bir iş çıkardığı Kızıl Goncalar finali izleyenlerin merak konusu oldu. Finalde Cüneyd ile Zeynep'in evleneceğine dair fragmandan tüyoyu aldık ancak sosyal medyada daha çok dedikodular dolaşmaya başladı.