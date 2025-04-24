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Kızıl Goncalar Finaline Dair Erkan Avcı'dan İpucu: "Son Repliğime Dikkat!"

Kızıl Goncalar Finaline Dair Erkan Avcı'dan İpucu: "Son Repliğime Dikkat!"

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.04.2025 - 20:20

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar 28 Nisan Pazartesi günü son bölümüyle ekrana gelecek. Kızıl Goncalar final bölümü yayınlanmadan önce dizinin beğeni toplayan karakteri Sadi Hüdayi'ye hayat veren Erkan Avcı'dan dikkat çeken açıklama geldi. Avcı, karakteriyle ilgili izleyicilere önemli bir ipucu verdi.

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Kızıl Goncalar finaline günler kaldı.

Kızıl Goncalar finaline günler kaldı.

2 sezondur izleyicinin ilgiyle takip ettiği, sık rastladığımız romantik-komedi dizilerinden oldukça farklı bir temada yayınlanarak gözleri üzerine çevirmeyi başaran Kızıl Goncalar'da finale yaklaştık. Önümüzdeki hafta kendi günü olan Pazartesi gününde izleyicisine veda edecek olan dizi eminiz uzun süre hafızalarda silinmeyecek.

Finalde neler olacak, neler?!

Finalde neler olacak, neler?!

Özcan Deniz, Özgü Namal, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Esma Yılmaz ve Mina Demirtaş'ın başrollerinde oynadığı ve kocaman muhteşem bir ekiple harika bir iş çıkardığı Kızıl Goncalar finali izleyenlerin merak konusu oldu. Finalde Cüneyd ile Zeynep'in evleneceğine dair fragmandan tüyoyu aldık ancak sosyal medyada daha çok dedikodular dolaşmaya başladı.

Sadi Hüdayi son repliğine dikkat çekti.

Sadi Hüdayi son repliğine dikkat çekti.

CNBC-e'de katıldığı bir programda Avcı, karakterinin ilk repliğinin 'Selamün aleyküm' olduğunu söyledi ve 'Son repliğime dikkat etsinler. Çok şık bitmiş ve iki üstada selam çakılmış.' dedi.

İşte o açıklaması:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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