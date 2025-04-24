Kızıl Goncalar Finaline Dair Erkan Avcı'dan İpucu: "Son Repliğime Dikkat!"
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar 28 Nisan Pazartesi günü son bölümüyle ekrana gelecek. Kızıl Goncalar final bölümü yayınlanmadan önce dizinin beğeni toplayan karakteri Sadi Hüdayi'ye hayat veren Erkan Avcı'dan dikkat çeken açıklama geldi. Avcı, karakteriyle ilgili izleyicilere önemli bir ipucu verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıl Goncalar finaline günler kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Finalde neler olacak, neler?!
Sadi Hüdayi son repliğine dikkat çekti.
İşte o açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın