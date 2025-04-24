Espressolab'den İlk Kez Hamle Geldi: Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’e Tazminat Davası Açıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı boykot listesinin başında yer alan Espressolab, açıklama yapmak dışında ilk kez hamle yaptı. Espressolab, sosyal medyada boykot listesi paylaşan eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'e tazminat davası açtı.
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Hüseyin Aygün davayı sosyal medya hesabından duyurdu.
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24 Mart’taki Saraçhane mitinginde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıkladı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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