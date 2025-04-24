onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Espressolab'den İlk Kez Hamle Geldi: Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’e Tazminat Davası Açıldı

Espressolab'den İlk Kez Hamle Geldi: Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’e Tazminat Davası Açıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 19:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı boykot listesinin başında yer alan Espressolab, açıklama yapmak dışında ilk kez hamle yaptı. Espressolab, sosyal medyada boykot listesi paylaşan eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'e tazminat davası açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hüseyin Aygün davayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Hüseyin Aygün davayı sosyal medya hesabından duyurdu.

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması yurdun dört bir yanında protesto edildi. Eylemlerinde onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

24 Mart’taki Saraçhane mitinginde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıkladı.

24 Mart’taki Saraçhane mitinginde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıkladı.

Bu liste sosyal medya binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Paylaşan kişiler arasında eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün de yer aldı. 

Aygün’ün paylaşımı Espressolab’in talebiyle erişime engellendi. Boykot listesinde yer alan Espressolab, Aygün’e bir de tazminat davası açtı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Aygün hakkında açılan davayı duyurdu. Aygün paylaşımında, “Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor” diye yazdı.

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın