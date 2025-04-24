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Deprem Sonrası İstanbul Tıp Fakültesi’nde İki Bina Boşaltıldı

Deprem Sonrası İstanbul Tıp Fakültesi’nde İki Bina Boşaltıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 20:40 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 21:40

İstanbul'da dün 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası İstanbul Tıp Fakültesi’nde iki bina boşaltıldı. Hastalar ise tahliye edildi.

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İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından 266 artçı sarsıntı da kaydedildi.

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından 266 artçı sarsıntı da kaydedildi.

Artçı depremler halen devam ederken, depremde hasar gören binalar tek tek tespit edildi. Depremden İstanbul Tıp Fakültesi’nde olumsuz bir şekilde etkilendi.

Deprem nedeniyle çatlakların oluştuğu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi monoblok cerrahi binası için boşaltma kararı alınmıştı. Bugün de dahiliye binasının boşaltılmasına karar verildi. 

Dahiliye binasında çalışan asistan hekimlerin binaya girmeyi reddetmesi kararın alınmasında etkili oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çapa İşyeri Temsilcisi Ersoy Adıgüzel şunları söyledi:

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çapa İşyeri Temsilcisi Ersoy Adıgüzel şunları söyledi:

''İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde monoblok cerrahi binası 1999 yılında yaşanan deprem sonrasında bodrum katlarında bulunan kolonlarında hasar olduğu tarafımızca basın mensuplarıyla da paylaşılmıştı. O günden sonra o çatlak kolonlar tamir edilerek bugüne değin hizmet devam ettirildi orada. Biz sendika olarak o binanın boşaltılması gerektiğini gerek kamuoyuyla gerek basınla gerekse yöneticilerle paylaşmamıza rağmen dün yaşanan depreme kadar monoblokun boşaltılması gerçekleşmemişti. Dün monoblok binamız boşaltıldı, hastalar tahliye edildi, durumu stabil olan hastalar yönetimden aldığımız bilgiler dahilinde söylüyorum bunları taburcu edildi. 

1999’da hasarlı olduğu tarafımızca da söylenen binada hizmetin devam etmesi ve bugüne kadar bir facia yaşanmaması tamamen şans diyebilirim. Türkiye’de hastane gerçeklerini görmek isteyen yetkililer Çapa’daki binalara bakabilirler.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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