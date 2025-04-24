Deprem Sonrası İstanbul Tıp Fakültesi’nde İki Bina Boşaltıldı

''İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde monoblok cerrahi binası 1999 yılında yaşanan deprem sonrasında bodrum katlarında bulunan kolonlarında hasar olduğu tarafımızca basın mensuplarıyla da paylaşılmıştı. O günden sonra o çatlak kolonlar tamir edilerek bugüne değin hizmet devam ettirildi orada. Biz sendika olarak o binanın boşaltılması gerektiğini gerek kamuoyuyla gerek basınla gerekse yöneticilerle paylaşmamıza rağmen dün yaşanan depreme kadar monoblokun boşaltılması gerçekleşmemişti. Dün monoblok binamız boşaltıldı, hastalar tahliye edildi, durumu stabil olan hastalar yönetimden aldığımız bilgiler dahilinde söylüyorum bunları taburcu edildi.

1999’da hasarlı olduğu tarafımızca da söylenen binada hizmetin devam etmesi ve bugüne kadar bir facia yaşanmaması tamamen şans diyebilirim. Türkiye’de hastane gerçeklerini görmek isteyen yetkililer Çapa’daki binalara bakabilirler.''