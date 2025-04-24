Her Depremden Sonra Gündeme Gelen Tersine Göç Hakkında İstanbullular Ne Düşünüyor?

Pek çok deprem uzmanına göre 23 Nisan günü yaşanan deprem Büyük İstanbul Depremi olarak nitelendirilmese de sokaklarda oluşan görüntüler ve toplanma alanlarının yetersizliği nedeniyle İstanbul'da yaşanacak büyük bir depreme karşı Anadolu'ya göç tekrar gündeme geldi. Afet anlarında yaşanacak olası sıkıntılar, konut stoğundaki sorunlar derken pek çok kişi İstanbul'dan taşınmanın depremden en iyi korunma yöntemi olduğunu savunanlar var. Peki İstanbullular veya İstanbul'da yaşamak zorunda olanlar ne düşünüyor?