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Her Depremden Sonra Gündeme Gelen Tersine Göç Hakkında İstanbullular Ne Düşünüyor?

Her Depremden Sonra Gündeme Gelen Tersine Göç Hakkında İstanbullular Ne Düşünüyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.04.2025 - 14:41

Pek çok deprem uzmanına göre 23 Nisan günü yaşanan deprem Büyük İstanbul Depremi olarak nitelendirilmese de sokaklarda oluşan görüntüler ve toplanma alanlarının yetersizliği nedeniyle İstanbul'da yaşanacak büyük bir depreme karşı Anadolu'ya göç tekrar gündeme geldi. Afet anlarında yaşanacak olası sıkıntılar, konut stoğundaki sorunlar derken pek çok kişi İstanbul'dan taşınmanın depremden en iyi korunma yöntemi olduğunu savunanlar var. Peki İstanbullular veya İstanbul'da yaşamak zorunda olanlar ne düşünüyor?

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6.2 büyüklüğündeki deprem anında veya sonrasında pek çok kişi aynı şeyi düşündü.

6.2 büyüklüğündeki deprem anında veya sonrasında pek çok kişi aynı şeyi düşündü.

Şehirdeki yoğunluğun daha büyük afetlerde nelere yol açabileceği konuşuldu. Pek çok kişide İstanbul'un nüfusunun dramatik bir şekilde düşmesi gerektiğini savundu.

Başta Celal Şengör olmak üzere pek çok kişinin verdiği bu tavsiyeyi ironik bir dille yorumlayanlar kadar...

Başta Celal Şengör olmak üzere pek çok kişinin verdiği bu tavsiyeyi ironik bir dille yorumlayanlar kadar...
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Realiteyi de göz önüne serenler oldu.

Realiteyi de göz önüne serenler oldu.
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İnsanların İstanbul'da kalmasının birinci sebebi iş imkanları...

İnsanların İstanbul'da kalmasının birinci sebebi iş imkanları...
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Uzaktan çalışma şartlarının da kötüleşmesi insanları göçe zorluyor.

Uzaktan çalışma şartlarının da kötüleşmesi insanları göçe zorluyor.
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Herkesin zorunlulukları olduğunu vurgulayanlar...

Herkesin zorunlulukları olduğunu vurgulayanlar...
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Her şeyin tek bir şehre toplanması da hatırlatıldı.

Her şeyin tek bir şehre toplanması da hatırlatıldı.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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