Depremde Kendini Sokağa Atan Vatandaşın Yoğunluğu Sosyal Medyanın Gündeminde

İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en kalabalık kentlerinden. Üzerine yıllardır uzmanların uyardığı bir de deprem gerçeği var. Sadece binaların sağlamlığı değil şehrin kaotik halinde de olası bir büyük felakette yaşanacak kaos da her geçen gün insanları düşündürüyor. Öğlen saatlerinde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nin ardından vatandaşın kendini sokağa atması ve sokakta görüntülenen kaos da yorumsuz kalmadı.