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Depremde Kendini Sokağa Atan Vatandaşın Yoğunluğu Sosyal Medyanın Gündeminde

Depremde Kendini Sokağa Atan Vatandaşın Yoğunluğu Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.04.2025 - 15:49

İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en kalabalık kentlerinden. Üzerine yıllardır uzmanların uyardığı bir de deprem gerçeği var. Sadece binaların sağlamlığı değil şehrin kaotik halinde de olası bir büyük felakette yaşanacak kaos da her geçen gün insanları düşündürüyor. Öğlen saatlerinde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nin ardından vatandaşın kendini sokağa atması ve sokakta görüntülenen kaos da yorumsuz kalmadı.

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İstanbul sokaklarında yaşanan panik şöyleydi;

Gelen yorumlar da böyle;

Gelen yorumlar da böyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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