Depremin Olmasını 23 Nisan Kutlayan Kız Çocuklarına Bağlayan Kişiye Tepki Yağdı

Ülkemizde yaşanan her doğal afetten sonra kirli zihinlerini paylaşımlarına döken kişiler ortaya çıkıyor. Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından da pek çok kan dondurucu yorum geldi. AFAD'ın deprem ve merkez üssüyle ilgili yaptığı paylaşımın altındaki bir yorum ise tepkilere neden oldu. Paylaşımı yapan şahıs attığı tweeti sildi.