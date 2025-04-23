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Depremin Olmasını 23 Nisan Kutlayan Kız Çocuklarına Bağlayan Kişiye Tepki Yağdı

Depremin Olmasını 23 Nisan Kutlayan Kız Çocuklarına Bağlayan Kişiye Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.04.2025 - 15:18

Ülkemizde yaşanan her doğal afetten sonra kirli zihinlerini paylaşımlarına döken kişiler ortaya çıkıyor. Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından da pek çok kan dondurucu yorum geldi. AFAD'ın deprem ve merkez üssüyle ilgili yaptığı paylaşımın altındaki bir yorum ise tepkilere neden oldu. Paylaşımı yapan şahıs attığı tweeti sildi.

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Silivri açıklarında öğlen saatlerinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevresinde paniğe neden oldu.

Silivri açıklarında öğlen saatlerinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevresinde paniğe neden oldu.

Yine toplanma alanlarına yapılan inşaatlar, GSM operatörlerinin sınıfta kalması konuşuldu. Yine depremi bir şeylere bağlayanlar sosyal medyada ortaya çıktı.

Bir X kullanıcısının yaptığı yorum ise kan dondurdu.

Bir X kullanıcısının yaptığı yorum ise kan dondurdu.

Osman Ağbal isimli şahıs depremi 23 Nisan gösterilerini kutlayan kız çocuklarının kıyafetine bağladı.

Paylaşım tepki çekti.

Paylaşım tepki çekti.
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Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in takip ettiği şahıs paylaşımını sildi.

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in takip ettiği şahıs paylaşımını sildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Pelda

Depremi bile çocuklara, kadınlara, kıyafetlere, alkole bağlayan leş zihniyetli pislikler; bu ülkenin kanseri.

lily

ülke yobazlar yüzünden bir gıdım ilerleyemiyor

yoruma gelen

Ne ilerlemesi, geriye gidiyor geriye..

Jonathan

Masumiyetin suçlandığı yerde akıl ve adalet yoktur. Suçlu arıyorsanız aynaya bakın, çocukların bayram sevincinde değil.