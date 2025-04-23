Depremin Olmasını 23 Nisan Kutlayan Kız Çocuklarına Bağlayan Kişiye Tepki Yağdı
Ülkemizde yaşanan her doğal afetten sonra kirli zihinlerini paylaşımlarına döken kişiler ortaya çıkıyor. Merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından da pek çok kan dondurucu yorum geldi. AFAD'ın deprem ve merkez üssüyle ilgili yaptığı paylaşımın altındaki bir yorum ise tepkilere neden oldu. Paylaşımı yapan şahıs attığı tweeti sildi.
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Silivri açıklarında öğlen saatlerinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevresinde paniğe neden oldu.
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Bir X kullanıcısının yaptığı yorum ise kan dondurdu.
Paylaşım tepki çekti.
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Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in takip ettiği şahıs paylaşımını sildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Depremi bile çocuklara, kadınlara, kıyafetlere, alkole bağlayan leş zihniyetli pislikler; bu ülkenin kanseri.
ülke yobazlar yüzünden bir gıdım ilerleyemiyor
Ne ilerlemesi, geriye gidiyor geriye..
Masumiyetin suçlandığı yerde akıl ve adalet yoktur. Suçlu arıyorsanız aynaya bakın, çocukların bayram sevincinde değil.