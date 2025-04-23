Vatandaşlar Boş Yer Bulamadı: Deprem Toplanma Olanları Hep Dolmuş
İstanbul Silivri’de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyük korku yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı ancak Türkiye’nin acı gerçeği ile karşı karşıya kaldı.
Daha önce ilçelerde deprem toplanma alanı ilan edilen bölgelerde yapılan inşaatlar nedeniyle vatandaşlar boş yer bulmakta zorlandı.
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İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu.
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Deprem toplanma alanları inşaat alanı olmuş.
Şişli'de deprem toplanma alanından görüntüler 👇
İstanbul Beyoğlu'ndan toplanma alanı görüntüleri 👇
İstanbul Güngören'de deprem toplanma alanına demir bariyerler kırılarak girilmiş.
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İstanbul'daki başka bir deprem toplanma alanı 👇
İstanbul Sancaktepe'de deprem toplanma alanının kilitli olduğu ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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