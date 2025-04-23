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Vatandaşlar Boş Yer Bulamadı: Deprem Toplanma Olanları Hep Dolmuş

Vatandaşlar Boş Yer Bulamadı: Deprem Toplanma Olanları Hep Dolmuş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 15:04

İstanbul Silivri’de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyük korku yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı ancak Türkiye’nin acı gerçeği ile karşı karşıya kaldı.

Daha önce ilçelerde deprem toplanma alanı ilan edilen bölgelerde yapılan inşaatlar nedeniyle vatandaşlar boş yer bulmakta zorlandı.

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İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu.

İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu.

En büyüğü 5.9 büyüklüğünde artçı deprem de yaşanırken, vatandaşlar ise büyük korku ile kendini sokaklara attı.

AFAD’dan yapılan son açıklamada, deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadığı duyuruldu.

Deprem toplanma alanları inşaat alanı olmuş.

Deprem toplanma alanları inşaat alanı olmuş.

Deprem nedeniyle kendini sokaklara atan vatandaşlar daha önce mahallelerinde belirlenen deprem toplanma alanlarına gitti ancak acı gerçekle yüzleşti.

Birçok ilçede deprem toplanma alanlarına inşaat yapılması nedeniyle vatandaşlar boş yer bulmakta zorlandı.

Şişli'de deprem toplanma alanından görüntüler 👇

İstanbul Beyoğlu'ndan toplanma alanı görüntüleri 👇

İstanbul Güngören'de deprem toplanma alanına demir bariyerler kırılarak girilmiş.

İstanbul Güngören'de deprem toplanma alanına demir bariyerler kırılarak girilmiş.
twitter.com

'Burası İnstagram fenomeni olmaya çalışan AKP'li Bünyamin Demir'in yönettiği Güngören...

Deprem toplanma alanı olmadığı için halkın gidecek yeri yok. CHP örgütü bu arazideki demir paravanları söktü, halk alana aldı. Buraya da yakında bina dikecekler.'

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İstanbul'daki başka bir deprem toplanma alanı 👇

İstanbul Sancaktepe'de deprem toplanma alanının kilitli olduğu ortaya çıktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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