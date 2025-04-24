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Depremden Korkan Çocuklara Çikolata Dağıtan Amca Bu Zor Günlerde Yürekleri Isıttı

Depremden Korkan Çocuklara Çikolata Dağıtan Amca Bu Zor Günlerde Yürekleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.04.2025 - 19:37

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İstanbul'da meydana gelen deprem tüm ülkeye büyük korku yaşattı. Kahramanmaraş depreminin yaralarını henüz saramamışken, beklenen büyük İstanbul depreminin geldiğini düşünen halk büyük panik yaşadı. Evlerine girmeye cesaret edemeyen halk, geceyi sokakta geçirdi. Elbette süreçten en çok çocuklar etkilendi. 

Bir amca, depremden korkan çocuklar için çikolata dağıttı. Zor günlerde ortaya çıkan bu dayanışma ruhu, endişe dolu şu günlerde kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@edanurstar/vi...
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Doğal afetler, toplumun her kesimini etkilerken, bu durumdan en fazla zarar gören kesim çocuklar oluyor.

Doğal afetler, toplumun her kesimini etkilerken, bu durumdan en fazla zarar gören kesim çocuklar oluyor.

Bu tür olaylar, çocukların hassas psikolojileri üzerinde derin izler bırakarak, travma şeklinde kalıcı etkiler yaratıyor. Bu durum, çocukların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde de onları etkileyebiliyor. Bu yüzden, deprem gibi doğal afetler sonrasında çocukların psikolojik durumlarına gereken önemin verilmesi ve onlara bu tarz küçük jestlerle de olsa destek olunması büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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