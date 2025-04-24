Depremden Korkan Çocuklara Çikolata Dağıtan Amca Bu Zor Günlerde Yürekleri Isıttı

Bu tür olaylar, çocukların hassas psikolojileri üzerinde derin izler bırakarak, travma şeklinde kalıcı etkiler yaratıyor. Bu durum, çocukların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde de onları etkileyebiliyor. Bu yüzden, deprem gibi doğal afetler sonrasında çocukların psikolojik durumlarına gereken önemin verilmesi ve onlara bu tarz küçük jestlerle de olsa destek olunması büyük önem taşıyor.