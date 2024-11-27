Mini Şeyma Diyorduk Ama Babası Gibi Gülüyor: Melisa Ilıcalı'nın Verdiği Röportajdaki Hali Tavrı Hayran Bıraktı
Mini Şeyma Diyorduk Ama Babası Gibi Gülüyor: Melisa Ilıcalı'nın Verdiği Röportajdaki Hali Tavrı Hayran Bıraktı
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı, gözümüzün önünde büyüdü! Geçtiğimiz haftalarda 11 yaşına basan Melisa'yı annesinin ve babasının paylaşımları aracılığıyla hep görüyorduk fakat özellikle son zamanlarda annesiyle daha sık göz önünde olmaya başladı. Bold Agency Projects isimli kanala anne kız röportaj vermeye giden ikili oldukça eğlenceli diyaloglar içine girdi. Fakat özellikle bir kısım da Melisa Ilıcalı'nın aynı babası Acun Ilıcalı gibi güldüğü ve cevaplarının da oldukça olgun olduğu fark edildi. Kısaca Melisa kendine hayran bıraktı, hadi gelin bebekliğinden bu yana fotoğraflarda gördüğümüz o küçük kızı biraz daha yakından tanımış olalım!
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2008 yılında Var mısın Yok musun yarışmasında tanıdığımız Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yla tam 10 sene süren deli dolu bir aşk yaşadı. Oldukça karmaşık başlayan ilişkilerinin 8. yılında evlenmeye karar veren çiftin evliliği yalnızca bir sene sürdü. 2018'de yollarını ayırdılar fakat tatlı kızları Melisa Ilıcalı için görüşmeye devam ettiler. Araları hiçbir zaman bozuk olmadı aksine, beraber ebeveynlik meselesini çok güzel kıvırdılar!
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Melisa'yı hem annesinin hem babasının paylaşımlarında hep gördük. O kadar ki Acun Ilıcalı'nın en küçük kızının bebekliğinden bu yana büyümesine anbean şahitlik ettik!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda 11 yaşına girdi Melisa... Zaman su gibi akıp geçti, o da oldukça eğlenceli, zarif ve samimi bir kız çocuğuna dönüştü!
Annesi Şeyma Subaşı Instagram'ı oldukça aktif kullandığından Melisa'yla aralarındaki sıkı bağı ve anne kız hallerini az biraz biliyorduk. Fakat geçtiğimiz günlerde bir ilk gerçekleşti. Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı, ana kız Bold Agency Projects isimli kanala röportaj verdiler!
Okuduğunu unutmak üzere oldukça tatlı ve güldüren bir açıklamada bulunan Melisa Ilıcalı'nın annesine benzerliği yanında tıpkı babası gibi gülüyor oluşu gözlerden kaçmadı!
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Önce Acun Ilıcalı'nın klasikleşmiş kafasını arkaya atarak gülme halini bir hatırlayalım! Sonra da her haliyle hayran bırakan Melisa'ya ve Şeyma Subaşı'na gelen yorumlara bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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