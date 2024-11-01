Orijinal Aldığını Zannederken Sahte Parfüm Alan Duygu Özaslan'ın Açıklaması "Kibrin de Bu Kadarı" Dedirtti!
Orijinal Aldığını Zannederken Sahte Parfüm Alan Duygu Özaslan'ın Açıklaması "Kibrin de Bu Kadarı" Dedirtti!
Duygu Özaslan orijinal parfüm aldığını zannederken sahte parfümle karşılaşınca TikTok hesabından 'Duygu Özaslan'a da sahte parfüm satmazsın' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı. Özaslan'ın açıklaması tepki çekti.
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Kendisi şimdilerde influencer olarak karşımıza çıksa da Youtube'un en eski isimlerinden biri olan Duygu Özaslan'ı mutlaka tanıyanlarınız vardır.
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Kimi zaman açıklamaları kimi zaman kombinleri ile tepki toplayan Özaslan, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü influencer bu kez de TikTok hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Orijinal parfüm aldığını düşünürken sahte parfüm ile karşılaşan Özaslan, paylaşımına "Koskoca Duygu Özaslan'a da sahte parfüm satmazsın" notunu düştü.
Özaslan'ın açıklaması kibirli bulununca sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmekten kurtulamadı!
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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bir bakalım👇🏻
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