Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilmişti: Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Can Tunaboylu'nun Hapsi İstendi!

Tunaboylu'nun komşusu aynı zamanda 'Böyle ilişki olmaz ayrılın birbirinizi üzmeyin dediğimde kız bana 'f...k you' dedi. Ben de 'peki o zaman' deyip ayrıldım. Can'ın şiddet uyguladığını düşünseydim ya da fark etseydim kendim polisi arardım, hastaneye götürürdüm. Hatta eve ilk girdiğimde sanığa 'kötü bir şey olduysa ağzına bir tane patlatırım' diye de söyledim' dedi.