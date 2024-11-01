Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilmişti: Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Can Tunaboylu'nun Hapsi İstendi!
Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilmişti: Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Can Tunaboylu'nun Hapsi İstendi!
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Tunaboylu'nun sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4.5 yıl hapsi istendi.
KAYNAK: Sabah/Arzu Kaya
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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, şarkıcı sevgilisi Aybike Çelik tarafından darp iddiası ile geçtiğimiz yıl şikayet edilmiş ve Çelik, Tunaboylu'ya dava açmıştı hatırlarsanız.
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Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre ünlü gitaristin davası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ve Tunaboylu'nun 4 yıl 6 ay hapsi istendi.
Tunaboylu'nun annesi davada oğlunun böyle bir şeyi yapmayacağını savunarak şu açıklamalarda bulundu:
Tunaboylu'nun annesi oğlunun Aybike Çelik'e gönderdiği "Sana vuran ellerim kırılsın" mesajı için ise "Oğlumu manipülasyona maruz bıraktığı ve 'grubu dağıtırım' diye tehdit ettiği için çaresiz şekilde bu mesajı attığını söyledi" açıklamalarında bulundu.
Tunaboylu'nun üst komşusu da ifadesinde yaşanan olay için "Kendilerine nasihatlerde bulundum, tatlıya bağlamaya çalıştım. Kızın saçı öndeydi, belki dikkatimden kaçmıştır, vücudunda darp izi fark etmedim" açıklamalarında bulundu.
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Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında ünlü gitaristin hakaret suçunu işlediğine dair bir kanıt olmadığı söyleyerek beraatını, "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan ise 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezaladırılmasını talep etti. Tunaboylu'nun duruşması karar için ertelendi.
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