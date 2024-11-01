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Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilmişti: Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Can Tunaboylu'nun Hapsi İstendi!

Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilmişti: Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Can Tunaboylu'nun Hapsi İstendi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
01.11.2024 - 11:21

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Tunaboylu'nun sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4.5 yıl hapsi istendi.

KAYNAK: Sabah/Arzu Kaya

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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, şarkıcı sevgilisi Aybike Çelik tarafından darp iddiası ile geçtiğimiz yıl şikayet edilmiş ve Çelik, Tunaboylu'ya dava açmıştı hatırlarsanız.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun gitaristi Can Tunaboylu, şarkıcı sevgilisi Aybike Çelik tarafından darp iddiası ile geçtiğimiz yıl şikayet edilmiş ve Çelik, Tunaboylu'ya dava açmıştı hatırlarsanız.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre ünlü gitaristin davası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ve Tunaboylu'nun 4 yıl 6 ay hapsi istendi.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre ünlü gitaristin davası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ve Tunaboylu'nun 4 yıl 6 ay hapsi istendi.

Tunaboylu'nun annesi davada oğlunun böyle bir şeyi yapmayacağını savunarak şu açıklamalarda bulundu:

Tunaboylu'nun annesi davada oğlunun böyle bir şeyi yapmayacağını savunarak şu açıklamalarda bulundu:

'Oğlum, anne ve babası sanatçı olan, evde sürekli sanat konuşulan, kadın-erkek eşitliğine inanılan bir ailede yetişmiş olup daha önce böyle bir hiçbir olay yaşamamıştı. Ben oğlumun böyle bir eylemde bulunduğuna inanmıyorum ve adaletin tecelli edeceğine inanıyorum'

Tunaboylu'nun annesi oğlunun Aybike Çelik'e gönderdiği "Sana vuran ellerim kırılsın" mesajı için ise "Oğlumu manipülasyona maruz bıraktığı ve 'grubu dağıtırım' diye tehdit ettiği için çaresiz şekilde bu mesajı attığını söyledi" açıklamalarında bulundu.

Tunaboylu'nun annesi oğlunun Aybike Çelik'e gönderdiği "Sana vuran ellerim kırılsın" mesajı için ise "Oğlumu manipülasyona maruz bıraktığı ve 'grubu dağıtırım' diye tehdit ettiği için çaresiz şekilde bu mesajı attığını söyledi" açıklamalarında bulundu.

Tunaboylu'nun üst komşusu da ifadesinde yaşanan olay için "Kendilerine nasihatlerde bulundum, tatlıya bağlamaya çalıştım. Kızın saçı öndeydi, belki dikkatimden kaçmıştır, vücudunda darp izi fark etmedim" açıklamalarında bulundu.

Tunaboylu'nun üst komşusu da ifadesinde yaşanan olay için "Kendilerine nasihatlerde bulundum, tatlıya bağlamaya çalıştım. Kızın saçı öndeydi, belki dikkatimden kaçmıştır, vücudunda darp izi fark etmedim" açıklamalarında bulundu.

Tunaboylu'nun komşusu aynı zamanda 'Böyle ilişki olmaz ayrılın birbirinizi üzmeyin dediğimde kız bana 'f...k you' dedi. Ben de 'peki o zaman' deyip ayrıldım. Can'ın şiddet uyguladığını düşünseydim ya da fark etseydim kendim polisi arardım, hastaneye götürürdüm. Hatta eve ilk girdiğimde sanığa 'kötü bir şey olduysa ağzına bir tane patlatırım' diye de söyledim' dedi.

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Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında ünlü gitaristin hakaret suçunu işlediğine dair bir kanıt olmadığı söyleyerek beraatını, "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan ise 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezaladırılmasını talep etti. Tunaboylu'nun duruşması karar için ertelendi.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında ünlü gitaristin hakaret suçunu işlediğine dair bir kanıt olmadığı söyleyerek beraatını, "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan ise 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezaladırılmasını talep etti. Tunaboylu'nun duruşması karar için ertelendi.

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