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'Nereden Nereye': Oğlunu Kucağına Almak İçin Gün Sayan Pınar Deniz'den Hamilelik Göbeği Karşılaştırması!

'Nereden Nereye': Oğlunu Kucağına Almak İçin Gün Sayan Pınar Deniz'den Hamilelik Göbeği Karşılaştırması!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
01.11.2024 - 09:01

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'in hamileliğinin ilk günleriyle şimdiki halini karşılaştırdığı 'nereden nereye' paylaşımı gündem oldu.

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2022 yılının temmuz ayında aşklarını ilan eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

2022 yılının temmuz ayında aşklarını ilan eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Çift geçtiğimiz yıl ortaya atılan evlilik iddialarından sonra eylül ayında nikah masasına oturmuş, bu acele evliliğin nedeninin de Pınar Deniz'in hamile olduğu öne sürülmüştü.

Çift geçtiğimiz yıl ortaya atılan evlilik iddialarından sonra eylül ayında nikah masasına oturmuş, bu acele evliliğin nedeninin de Pınar Deniz'in hamile olduğu öne sürülmüştü.

Ve iddiaları doğru çıkmış Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikahtan kısa bir süre sonra bebek haberini resmen müjdelemişler, mavi kalpli paylaşımları ile de bir erkek bebek beklediklerinin sinyalini vermişlerdi.

Ve iddiaları doğru çıkmış Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikahtan kısa bir süre sonra bebek haberini resmen müjdelemişler, mavi kalpli paylaşımları ile de bir erkek bebek beklediklerinin sinyalini vermişlerdi.

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hamileliğinin ilk günleriyle şimdiki halini karşılaştırdı.

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hamileliğinin ilk günleriyle şimdiki halini karşılaştırdı.

Pınar Deniz'in nereden nereye temalı paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından da resmen yorum yağmuruna tutuldu.

Pınar Deniz'in nereden nereye temalı paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından da resmen yorum yağmuruna tutuldu.
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Gelin, Deniz'in hamilelik pozuna kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻

Gelin, Deniz'in hamilelik pozuna kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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