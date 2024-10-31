6 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti: Eşi Selim Selimoğlu ile Anlaşmalı Boşanan Bengü'den İlk Açıklama Geldi!
6 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti: Eşi Selim Selimoğlu ile Anlaşmalı Boşanan Bengü'den İlk Açıklama Geldi!
6 yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz saatlerde evliliklerini tek celsede bitirdi. Eşiyle anlaşmalı boşanan Bengü'den ilk açıklama geldi.
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2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten 2 çocuk sahibi olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz saatlerde 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
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İkili adliye girişinde herhangi bir açıklamada bulunmazken Bengü de yalnızca çocukların velayetini aldığını söylemekle yetindi.
Eşi ile anlaşmalı boşanan ünlü şarkıcıdan yaşananlar hakkında ilk açıklama ise geçtiğimiz dakikalarda geldi.
Bengü, "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını konuşarak çözemeyeceğimizi fark anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık" açıklamalarında bulundu.
İşte Bengü'nün açıklaması 👇🏻
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