6 Yıllık Birlikteliklerini Tek Celsede Bitiren Bengü ve Selim Selimoğlu'nun Gerginliği Yüzlerinden Okundu!
6 Yıllık Birlikteliklerini Tek Celsede Bitiren Bengü ve Selim Selimoğlu'nun Gerginliği Yüzlerinden Okundu!
6 yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz saatlerde evliliklerini tek celsede bitirdi. İkilinin adliye girişindeki gerginlikleri dikkat çekerken çocukların velayetini Bengü'nün aldığı öğrenildi.
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Şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren ünlü şarkıcı Bengü'yü mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı, 2018 yılında hayatını iş insanı Selim Selimoğlu'yla birleştirmişti hatırlarsanız.
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Ünlü çiftin ilk önce Zeynep adında bir kızları daha sonra da Selim adında bir oğulları olmuştu. Hatta ünlü çift, mutlu aile tabloları ile görenleri kendilerine hayran bırakıyorlardı.
Geçtiğimiz yaz Bengü ve Selim Selimoğlu hakkında boşanma iddiaları ortaya atılsa da ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile tüm iddiaları yalanlamış ve "Her şey yolunda" mesajı vermişti.
Çiftimiz nazara mı geldi bilemiyoruz ancak Bengü ve Selim Selimoğlu geçtiğimiz saatlerde 6 yıllık evliliklerini tek celsede boşanarak bitirdi.
Hem Bengü hem Selim Selimoğlu adliye girişinde sessizliğini korurken boşanma davası sona erdikten sonra Bengü çocukların velayetini kendisinin aldığını belirtti.
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