Tuvalet Penceresi, Tokat, Sevda Demirel, 1 Günlük Evlilik...: Hande Ataizi Hangi Hatırasını Silmek İsterdi?
Tuvalet Penceresi, Tokat, Sevda Demirel, 1 Günlük Evlilik...: Hande Ataizi Hangi Hatırasını Silmek İsterdi?
Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati isimli programına konuk olan Hande Ataizi, hangi hatırasını silmek istediğini anlattı!
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Ruhsar dizisindeki rolü ile hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Hande Ataizi'ni mutlaka tanıyorsunuzdur. Ataizi, gerek karıştığı skandallar gerek açıklamaları gerek paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Güzelliğiyle herkesi büyüleyen, zaman zaman "gençlik iksirini mi keşfetti?" diye düşündürten Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati isimli programına konuk oldu.
Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Hande Ataizi, Taylan'ın "İmkanın olsa hangi hatıranı silersin?" sorusunu da yanıtladı.
Ataizi, yıllar önce yaşanan ancak hala çok konuşulan tuvalet penceresi anısını silmek istemediğini söyleyerek "Sanki genelev penceresinden kaçtım, benim için yüz karası bir şey değil" açıklamalarında bulundu.
Hiçbir şeyi silmek istemediğini söyleyen ünlü oyuncu Taylan'ın "Gel şu bir günlük evliliği silelim" yorumuna ise "Onun da verdiği güzel şeyler var" yanıtını verdi.
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la dizinin adı "ruhsat" değil :) "ruhsar"