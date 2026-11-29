Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek İşaret Dili Temalı Sosyal Sorumluluk Projesi'nin ilk adımını attıklarını açıkladı. Sporun birleştirici gücünü sosyal sorumlulukla buluşturmayı amaçlayan projeyi sosyal medya hesabından duyuran Göktaş, maç günü için şu bilgiyi verdi:

'Futbolcular bugün sahaya isimlerinin Türk İşaret Dili alfabesiyle yazıldığı formalarla çıkacak.'

Göktaş, 3 Aralık öncesinde atılan bu adım için kulüp başkanlarına, yönetimlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ziyaret sırasında Yıldırım da Bakan Göktaş'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması hediye etti.