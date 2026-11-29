Fenerbahçe ve Erzurumspor Maçında Formalardaki İsimler Bu Kez Farklı Bir Şekilde Yazıldı
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK'nın karşılaşması sahadaki futbolun yanında anlamlı bir farkındalık çalışmasına da ev sahipliği yaptı. İki takımın futbolcuları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bu maç için hazırlanan formaları giydi. Formaların sırtına bakanlar ise alışık olduklarından farklı harflerle karşılaştı.
İsimler Türk İşaret Dili alfabesiyle yazıldı.
Projenin ilk adımı başkanlarla atıldı.
Formalar maçın ardından satışa çıkacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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