Senin için aşk güzel bir şey ama kendinden vazgeçmenin bahanesi değil. Birini sevebilir, onunla harika anılar biriktirebilir ve yine de gerektiğinde kendi yoluna gidebilirsin. Geçmişte canın yanmış olsa bile artık mutluluğunu yalnızca başka birinin varlığına bağlamak istemiyorsun. İlişkide karşılıklı emek, saygı ve kişisel alan senin için oldukça önemli. Birinin seni tamamlamasını beklemek yerine kendi hayatını güzelleştirmeyi tercih ediyorsun.