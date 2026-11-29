Şen'e göre kar yağışı pazar gecesi ve pazartesi günü Trakya'da etkili olacak ve Çatalca'ya, yani İstanbul'un kapısına kadar gelecek. İç Anadolu'nun tamamında ise salı, çarşamba ve perşembe kar bekleniyor; yağışın cuma gününe de sarkması muhtemel.

Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Ege'nin iç kesimleri, Bursa, Sakarya ve Düzce de kar alacak. İzmir ve Antalya'da ise kar beklenmiyor. Bir hafta sürecek soğuk havada Doğu Anadolu'daki kar kalınlığı yarım metreyi geçebilir, Uludağ'daki kayak merkezlerinde de kayağa uygun kar kalınlığı oluşacak.