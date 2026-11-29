Kapı yere kadar inseydi, kabinde bayılan ya da fenalaşan birinin fark edilmesi zorlaşabilirdi. Boşluk, içerideki kişinin sıkıntı yaşadığı durumlarda görünürlük sağlıyor. Acil durum ekipleri de bu sayede kapıyı kırmak zorunda kalmadan kişiye ulaşabiliyor.

Boşluk aynı zamanda mahremiyeti yeterince azaltarak cinsel faaliyet ya da uyuşturucu kullanımı gibi istenmeyen davranışları da zorlaştırıyor.