AVM ve Restoran Tuvaletlerinin Kapıları Neden Yere Kadar İnmiyor? Sebebi Hayati
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AVM, restoran ve diğer toplu kullanım alanlarındaki tuvalet kabinlerinin kapıları yere kadar inmiyor. Çoğumuz bunun temizliği kolaylaştırmak için yapıldığını düşünüyoruz. Oysa boşluğun arkasında çok daha fazla neden var.
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Kapı altındaki boşluk, kabinde fenalaşan birinin fark edilmesini ve kurtarılmasını kolaylaştırıyor.
Kısa kapılar standart ölçüde üretildiği için maliyeti düşürüyor ve zemin temizliğini kolaylaştırıyor.
Kapalı kabinde hava dolaşımı sınırlı olduğu için boşluk kokunun hapsolmasını da engelliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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