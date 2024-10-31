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Ünlü Tasarımcı Pınar Kerimoğlu'ndan Diva Bülent Ersoy Hakkında Çarpıcı İtiraflar: "Bana Kuş Beyinli Dedi"

Ünlü Tasarımcı Pınar Kerimoğlu'ndan Diva Bülent Ersoy Hakkında Çarpıcı İtiraflar: "Bana Kuş Beyinli Dedi"

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
31.10.2024 - 19:25

Snob Magazin'in haberine göre ünlü tasarımcı Pınar Kerimoğlu Bülent Ersoy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

KAYNAK: Snob Magazin

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Geçtiğimiz günlerde İpek Dağıstanlı ile 3 soru programına konuk olan Pınar Kerimoğlu, uzun yıllar birlikte çalıştığı Bülent Ersoy hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İpek Dağıstanlı ile 3 soru programına konuk olan Pınar Kerimoğlu, uzun yıllar birlikte çalıştığı Bülent Ersoy hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Kerimoğlu, "Keşke tanışmasaydın, tanıdığım güne lanet olsun dediğiniz ünlü var mı?" sorusu karşısında Bülent Ersoy'la tanıştığına ve çalıştığına pişman olduğunu belirterek "Ömürden ömür gider ya, işte Bülent Ersoy ile tanıştığıma o derece pişmanım" açıklamalarında bulundu.

Kerimoğlu, "Keşke tanışmasaydın, tanıdığım güne lanet olsun dediğiniz ünlü var mı?" sorusu karşısında Bülent Ersoy'la tanıştığına ve çalıştığına pişman olduğunu belirterek "Ömürden ömür gider ya, işte Bülent Ersoy ile tanıştığıma o derece pişmanım" açıklamalarında bulundu.

İşinde çok sabırlı birisi olduğunu belirten Kerimoğlu, Bülent Ersoy'un kendisini çok yorduğunu belirterek "Bülent hanım emeğime saygı göstermedi. Bu sanat camiasında eskiler yani insanların çok üstüne geliyor." dedi.

İşinde çok sabırlı birisi olduğunu belirten Kerimoğlu, Bülent Ersoy'un kendisini çok yorduğunu belirterek "Bülent hanım emeğime saygı göstermedi. Bu sanat camiasında eskiler yani insanların çok üstüne geliyor." dedi.

Kerimoğlu aynı zamanda "Beni kendinin yarattığını düşüyor..Herkese öyle söylüyor. Pınar’ı ben yarattım diye. Bu da beni daha çok sinirlendiriyor. Kendisine dava da açtım. Savcılığa gitmedi hep hastayım dedi. Dosya altı oldu. Üzerinden 6-7 ay geçti" açıklamalarında bulundu.

Kerimoğlu aynı zamanda "Beni kendinin yarattığını düşüyor..Herkese öyle söylüyor. Pınar’ı ben yarattım diye. Bu da beni daha çok sinirlendiriyor. Kendisine dava da açtım. Savcılığa gitmedi hep hastayım dedi. Dosya altı oldu. Üzerinden 6-7 ay geçti" açıklamalarında bulundu.

Bülent Ersoy'un kendisine 'kuş beyinli hazır giyim butikçisi' dediğini söyleyen Kerimoğlu, "Bütün hakaretleri dosya dosya hepsini avukatla verdik. Sonra da geldi davayı geri çeker misin dedi. Özür dilersen çekerim dedim ve sayfandan o yazıyı kaldır dedim kaldırdı." dedi.

Bülent Ersoy'un kendisine 'kuş beyinli hazır giyim butikçisi' dediğini söyleyen Kerimoğlu, "Bütün hakaretleri dosya dosya hepsini avukatla verdik. Sonra da geldi davayı geri çeker misin dedi. Özür dilersen çekerim dedim ve sayfandan o yazıyı kaldır dedim kaldırdı." dedi.
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Pınar Kerimoğlu aynı zamanda Bülent Ersoy için "Keşke tanımasaydım keşke ekrandaki diva gibi kalsaydı" açıklamalarında bulundu.

Pınar Kerimoğlu aynı zamanda Bülent Ersoy için "Keşke tanımasaydım keşke ekrandaki diva gibi kalsaydı" açıklamalarında bulundu.
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