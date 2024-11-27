onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Operasyondan Önce Açıkladı: Kanser Tedavisi Gören Tanyeli'nin Hastane Masraflarını Kim Karşılıyor?

Operasyondan Önce Açıkladı: Kanser Tedavisi Gören Tanyeli'nin Hastane Masraflarını Kim Karşılıyor?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2024 - 21:32

Uzun bir süre önce pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi gören Tanyeli, geçtiğimiz saatlerde operasyona girmeden önce paylaştığı videoyla gündeme oturdu. Operasyondan önce bu açıklamayı bir borç bildiğini söyleyen Tanyeli, hastane masraflarının iki ünlü isim tarafından karşılandığını açıkladı. Bu iki isim bizi şaşırtmayacak, yufka yüreğine yakından şahit ettiğimiz isimlerdi! Buyurun, kimlermiş beraber öğrenelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan oryantal Tanyeli, son zamanlarda kanser mücadelesiyle gündeme geliyor.

Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan oryantal Tanyeli, son zamanlarda kanser mücadelesiyle gündeme geliyor.

Bir süre önce Pankreas kanserine yakalanan ve hemen ardından kemoterapi görmeye başlayan Tanyeli, şimdilerde çok şükür daha iyi.

Bir süre önce Pankreas kanserine yakalanan ve hemen ardından kemoterapi görmeye başlayan Tanyeli, şimdilerde çok şükür daha iyi.

Yakın dostları başta olmak üzere pek çok ünlü isim Tanyeli'yi zor günlerinde yalnız bırakmayarak hastanede ziyaret etti.

Yakın dostları başta olmak üzere pek çok ünlü isim Tanyeli'yi zor günlerinde yalnız bırakmayarak hastanede ziyaret etti.

İyileşip gücüne toparlayacağına inandığımız Tanyeli'nin eski sağlığına kavuşmasını dört gözle beklerken ünlü oryantal geçtiğimiz saatlerde operasyona girmeden önce paylaştığı video ile gündeme geldi.

İyileşip gücüne toparlayacağına inandığımız Tanyeli'nin eski sağlığına kavuşmasını dört gözle beklerken ünlü oryantal geçtiğimiz saatlerde operasyona girmeden önce paylaştığı video ile gündeme geldi.

"İnşallah bu son olur ama operasyona girmeden önce borç biliyorum bunu, Allah korusun girerim çıkamam diye açıklama yapma ihtiyacı hissettim" diyerek konuya giriş yapan Tanyeli, hastane masraflarında büyük bir indirim yapıldığını ve kalan tutarı Hakan Altun ile Haluk Levent'in karşıladığını duyurdu.

"İnşallah bu son olur ama operasyona girmeden önce borç biliyorum bunu, Allah korusun girerim çıkamam diye açıklama yapma ihtiyacı hissettim" diyerek konuya giriş yapan Tanyeli, hastane masraflarında büyük bir indirim yapıldığını ve kalan tutarı Hakan Altun ile Haluk Levent'in karşıladığını duyurdu.

'Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun onlardan' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın