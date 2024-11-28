Dolarlar Kafadayken Keyifler Yerindeydi: Kart Limiti Yetmeyen Dilan Polat'tan "Hayatın Zorlukları" Demeci!
Dolarlar Kafadayken Keyifler Yerindeydi: Kart Limiti Yetmeyen Dilan Polat'tan "Hayatın Zorlukları" Demeci!
Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hiçbir şey olmamış gibi hatta eskisinden de çok olmak üzere geri dönen Dilan Polat yine X'in gündemine oturmayı başardı. Son zamanlarda mutfağa, tarifler vermeye ve pazara gitmeye saran Dilan Polat, yemek yaparken bir market anısını paylaştı. Kart limitinin yetersiz gelmesiyle beraber aklına ülkede hayatın zorluğu gelen Dilan Polat, resmen fakir edebiyatı yaptı.
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat cezaevinden kısa bir süre önce peş peşe çıktı. 19 Ağustos'ta Dilan Polat, 6 Eylül'de ise Engin Polat tahliye oldu.
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Tahliyeden sonra kendini tutamayıp arabadan hemen paylaşım yapan Dilan Polat, kocası Engin'in uyarılarıyla sosyal medyadan uzak kalmaya söz vermişti. Elbette bu durum çok kısa sürdü, sosyal medyaya hiç hız kesmeden tıpkı eskisi gibi dönen Dilan Polat, yine günde 50-60'tan fazla hikaye paylaşmaya başladı.
İşin tuhafı, sosyal medyaya tövbe etmiş gibi takılan Engin Polat da kendi sözünü çiğneyip Instagram'ı hiç olmadığı kadar sık kullanmaya başladı.
Editler yapmaya, reel çekmeye başladılar. Hatta bunu huy edindiler, her güne bir reel olacak şekilde türlü türlü Tiktok akımlarına katılmaya karar verdiler. Kendilerine bayılan kitlenin yanında gram katlanamayan diğer kitlenin de büyük tepkisini çektiler.
İşlerini yapamadıklarını ve bu durumdan çok sıkıldıklarını sık sık dile getiren Polatlar, sponsorların, eş dostların yardımıyla geçindiklerinin altını çizerken marka kıyafetlerini giymekten de havuzlu koca villalarından da vazgeçmedi. Çıktıkları andan itibaren ülkenin yüzde yetmişinden daha iyi koşullardaki hayatlarına öyle ya da böyle geri döndüler yani.
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Dilan Polat, son zamanlarda mutfağa, her gün ne yemek pişirdiğini göstermeye hatta tarifler vermeye sardı. Geçtiğimiz saatlerde de yine yemek yaparken, mutfakta anlattığı market hikayesiyle gündeme oturdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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