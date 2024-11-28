Leyla'da Fırtınalar Estiren Gonca Vuslateri'yle Ayşegül Aldinç'in Peruklu Kedi Muhabbeti Geceyi Şenlendirdi!
Leyla'da Fırtınalar Estiren Gonca Vuslateri'yle Ayşegül Aldinç'in Peruklu Kedi Muhabbeti Geceyi Şenlendirdi!
Son zamanlarda gündemden düşmeyen, Leyla'da sergilediği inanılmaz oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Gonca Vuslateri, son zamanlarda sosyal medyayı da hiç olmadığı kadar sık kullanmaya başladı. Şu sıralar X'te pek aktif gezinen Vuslateri'nin radarına bu sefer viral olan sahnelerinden biri değil viral olan peruklu kedi takıldı! Kediyi kendine benzeten Gonca Vuslateri'ne bir saat önce kıymetli şarkıcımız Ayşegül Aldinç'ten cevap geldi. Kedinin Gonca'ya değil kendisine benzediğini söyleyen Aldinç, güldüren bir gece sohbetine vesile oldu!
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Gonca Vuslateri, şimdilerde Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde fırtınalar estiriyor ve inanılmaz da bir oyunculuk sergiliyor biliyorsunuz.
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Kendisini günlerdir dizideki "Vurmak mı istiyorsun? Vur!" diyerek kendini tokatladığı viral olan sahneyle konuşuyoruz!
O sahnenin binbir editinin, reel'inin çıkmasının üzerine Instagram'ı da X'i de eskisinden daha aktif kullanıyor Vuslateri. Fakat bu gece gündeminde viral olan sahnesi değil, viral olan peruklu kedi var!
Nasıl derseniz, her şey Gonca Vuslateri'nin bu peruklu kediyi kendisine benzetmesiyle başlıyor! Kediyi görünce dayanamayan Vuslateri, "Ben olmuş" diyerek viral kedi gönderisine yorum yapıyor.
Takdir edersiniz ki haksız da sayılmaz! Kedi, Gonca Vuslateri'yi gayet de andırıyor 😂
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Asıl keyif ise geçtiğimiz saatlerde başlıyor! Kıymetli şarkıcımız, güzelliğiyle nam salmış Ayşegül Aldinç de konuya dahil oluyor.
Gonca Vuslateri'ye cevap vererek, kedinin Gonca'ya değil kendisine benzediğini söylüyor 😂
Kedi paylaşılamıyor anlayacağınız...🙈
Peruklu kediyi çoktan sahiplenen ve kediyle özdeşleşen Gonca Vuslateri de geri kalmıyor, kedisini kaptırmıyor ve "Ya onu düşündüm ama arkadan topuzu yok🤷🏻♀️🧚♂️" cevabını veriyor.
Bir de X ahalisinden Gonca Vuslateri'ye benzerliği onaylayanlar ne demiş ona bakalım tabii.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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