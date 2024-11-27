Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Hürrem'le Aşık Edip Bambaşka Bir Kadına Dönüşen Meryem Uzerli'nin Şok Değişimi!
Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Hürrem'le Aşık Edip Bambaşka Bir Kadına Dönüşen Meryem Uzerli'nin Şok Değişimi!
Hayatımıza Muhteşem Yüzyıl dizisiyle giren, Hürrem rolüyle hepimizi kendine aşık eden Meryem Uzerli, zaman içerisinde çok ama çok değişti! Tükenmişlik sendromu yaşadığını söyleyerek ülkeyi terk eden, sonra da pılısını pırtısını toplayıp Almanya'ya dönen Meryem Uzerli, yalnızca değişen kariyeriyle değil, değişen görünümüyle de sık sık gündeme oturdu. En son Ru'da izledik kendisini... Meryem Uzerli hep çok güzeldi hep de öyle kalacak çünkü sempatikliği yeter fakat hadi gelin de estetik işlemlerini bir inceleyelim diyoruz.
Hazırsanız başlayalım.
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İlk bölümü 5 Ocak 2011'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Türk dizi tarihine adını altın harflerle kazıdı, anlatmaya gerek bile yok herhalde.
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Hayatımıza Hürrem Sultan olarak giren, hem rolü hem de işve ve cilveleriyle aklımızı alan Meryem Uzerli'nin sektöre girişi çok hızlı oldu.
Dizinin akabinde katıldığı programlarda henüz tam oturmamış Türkçe'siyle yaptığı açıklamalar, inanılmaz sempatik hal ve tavırlarıyla ülkede "Hürrem" fırtınası estiren Uzerli, epey de erken veda etti bizlere.
Dizi henüz bitmemişken, tükenmişlik sendromuna girdiğini belirten ve apar topar ana yurduna, Almanya'ya dönen Meryem Uzerli kabuğuna çekildi.
Biri Can Ateş'ten diğeri Almanya'daki sevgilisinden olmak üzere iki kız çocuğu annesi olan güzel oyuncu uzunca bir süre herhangi bir dizi ya da film projesinde göremedik.
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En son bir dijital platformda yayınlanan Ru dizisinde izledik kendisini. Büyük dönüşünü de Ru'yla yaptı diyebiliriz zaten.
Biz Meryem Uzerli'yi hep çok sevdik, hep çok beğendik, hep de öyle olacak muhtemelen ama şu da bir gerçek ki sadece kariyeri ve hayatı değil, görünümü de baştan aşağı değişti kendisinin. Yıllarca estetik işlemlerle kendini ne hale getirdiğini konuştuk.
Şimdi de @hollywoodyuzleri adlı hesabın sahibi Berk Yılmaz'ın incelemesinden faydalanarak bir estetik işlem listesi çıkaralım, neymiş ve n'olmuş görelim dedik! Hazırsanız başlıyoruz.
Meryem Uzerli'nin çok yuvarlak hatlara sahip bir yüzü var orijinalinde. Şu an daha da yuvarlak bir surata sahip olmasının sebebi ise kemikli görünüm yakalamak isterken artırdığı dolguların onda tam tersi şekilde sirayet etmiş olması... Elmacık dolgusu sayesinde çok daha yuvarlak ve büyük bir surat elde etmiş Uzerli.
Dudaklarını belirtmeye gerek yok herhalde, en az iki tip olmak üzere dudak dolgusu var kendisinin. Bişektomi de mevcut tabii, fark ettiniz mi hemen hemen her ünlümüzün mazisinde bir bişektomi geçmişi yatıyor...
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Çeneye odaklanmanızı rica ediyoruz, jawline dolgusu, çene ucu dolgusu ve masseter botox'u mevcut. Bir de tüm bunların içinde en öne çıkan ve kalıcı işlem "gıdı yağ transferi" Gıdısı olan bir kadınken aniden sivri çeneli ve sıfır gıdılı birine dönüşüyor malumunuz... Botoks zaten Allah'ın emri. Sadece keşke bu kadar çok olmasa!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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