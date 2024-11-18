Geçmişinden Kaçamaz İnsan: 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in Estetikle Bambaşka Bir Kadın Olma Serüveni!
Geçmişinden Kaçamaz İnsan: 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in Estetikle Bambaşka Bir Kadın Olma Serüveni!
2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, o gün bugündür hayatımızdan çıkmadı biliyorsunuz. Şimdilerde modellik kariyerinin yanında adeta bir sosyal medya fenomeni gibi takip edilen Şevval Şahin, yıllar içerisinde koca değişim geçiren isimlerden...
Muhtemelen daha önce eski estetiksiz fotoğraflarına denk gelen olmuştur fakat garanti veriyoruz, tek tek baktığınızdaki farkları görünce siz de yeniden şok olacaksınız! Hazırsanız başlayalım. Şevval Şahin'in geçmişine dönüp, bugüne kadar yüzüne uygulanan tüm işlemleri beraber inceleyelim.
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Oldukça ünlü markaların modelliğini yapan, sosyal medya paylaşımları, özellikle de kusursuz fiziğiyle sık sık gündem olan Şevval Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şevval Şahin, hayatımıza büyük girişini 2018'de Miss Turkey seçildiğinde yapmıştı hatırlarsanız. Şimdiki halini göz önüne getirdiğinizde yine alakası yok fakat...
Bu görünümüyle Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, yarışmadan kısa bir süre sonra estetiksiz fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla beraber büyük bir lince maruz kalmıştı.
O kadar ki bir kesim tacının geri alınması gerektiğini düşünüyor, "güzellik yarışmasında estetikli birinci olmaz" cümleleri havada uçuşuyordu.
Şevval Şahin, yüzünde estetik müdahale olduğunu hiçbir zaman reddetmedi. Fakat açığa çıkan ve en bilinen fotoğrafının 12 yaşındayken çekildiğini ve ameliyatın çok eski olduğunu söylemesi pek ikna edici gelmedi kimselere.
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Şimdi sizler için Şevval Şahin'in en güncel fotoğraflarından birini şöyle bırakıyoruz!
Ve hazırsanız başlıyoruz çok sevdiğimiz @hollywoodyuzleri hesabının analizinden faydalanarak işlemleri sıralamaya! Aşağıda gördüğünüz Şevval Şahin'in "12 yaşında" çekildiğini iddia ettiği o meşhur fotoğraf. 2018'de Miss Turkey'e katılmadan evvel bir burun ameliyatı geçirdiğini söylemeye gerek yok herhalde!
Birinci ameliyattan sonraki görünümü aşağıdaki sağdaki fotoğraf dolayısıyla ikinci bir burun ameliyatı daha var kendisinin. Burun yukarı kalktığında oluşan mesafe uzadığı için bir de lip lift operasyonu yaptırmış gibi gözüküyor.
Dudaklarda bariz bir dolgu var görüldüğü üzere. Hem alt hem üst dudağa takviye yapılmış.
Yanaklar yine uçmuş gitmiş! Bize terimi öğreten Hande Erçel gibi Şevval Şahin de bir küçük bişektomi meselesine dahil olmuş.
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Çene ucuna ve elmacıklara da dolgu yapılmış. Çok daha keskin ve sivri gözüküyor her ikisi de! Ayrıca yüzde görülen köşeli ya da asimetrik görüntünün ortadan kaldırılması amacıyla bir de masseter botoksu mevcut. Düzenli tüm yüz botoksu ve ışık dolgusu artık estetikten sayılmıyor biliyorsunuz, biz yine de eklemiş olalım!
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