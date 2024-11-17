Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan'ın Estetik Müdahalelerle Şok Değişimi

Hayatımıza gencecik bir kızken, Kavak Yelleri'nin masum Aslı'sı olarak giren, evlendikten sonra ekranlardan bir miktar kopan fakat her zamankinden daha da güzel ve güçlü döneceğine inandığımız Pelin Karahan'ın geçmişine bir yolculuk yapalım dedik. Senelerce doğal haline vurulup, övdüğümüz Pelin Karahan, aslında yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdi. Kimilerine ve hatta kendisine göre de 'küçük dokunuşlar' olan bu müdahaleler doğal haliyle şimdiki hali arasında bir uçurum yarattı. Gelin, Pelin Karahan'ın oğullarının doğumunun ardından verdiği 35 kiloyu takip eden estetik müdahalelerine ve sonucuna beraber göz atalım!