Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan'ın Estetik Müdahalelerle Şok Değişimi
Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan'ın Estetik Müdahalelerle Şok Değişimi
Kaynak: https://www.instagram.com/p/ClZO4nLsQ...
Hayatımıza gencecik bir kızken, Kavak Yelleri'nin masum Aslı'sı olarak giren, evlendikten sonra ekranlardan bir miktar kopan fakat her zamankinden daha da güzel ve güçlü döneceğine inandığımız Pelin Karahan'ın geçmişine bir yolculuk yapalım dedik. Senelerce doğal haline vurulup, övdüğümüz Pelin Karahan, aslında yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdi. Kimilerine ve hatta kendisine göre de 'küçük dokunuşlar' olan bu müdahaleler doğal haliyle şimdiki hali arasında bir uçurum yarattı. Gelin, Pelin Karahan'ın oğullarının doğumunun ardından verdiği 35 kiloyu takip eden estetik müdahalelerine ve sonucuna beraber göz atalım!
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Hayatımıza henüz 23 yaşında gencecik bir kızken, Kavak Yelleri'ndeki masum üzümlü kekimiz Aslı olarak giren Pelin Karahan'ın yeri son zamanlarda kendisini çok sık görememişsek de hep ayrı oldu!
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Kavak Yelleri'nden sonra dönemin en popüler dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem'in Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'a saat veren Aslı Enver, dizi bittikten hemen sonra evlilik kararı aldı.
2014'te bir süredir beraber olduğu iş insanı Bedri Güntay'a "sonsuza dek evet" diyen Pelin Karahan, aynı yıl oğlu Ali Demir'i de kucağına aldı!
Doğumdan bir sene sonra, "Yeter" isimli bir dizide başrole hayat veren Pelin Karahan'ın mesleğe dönme girişimi pek başarılı olmadı. Dizi kısa sürede yayından kalktı.
3 yıl sonra 2017'de de ikinci bebekleri Can Eyüp katıldı aralarına!
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Dünya yakışıklısı iki oğulları olan çiftimiz, bugüne dek hep sıcak aile fotoğrafları ve buram buram geçen samimiyetleriyle gündeme geldi. Pelin Karahan, yıllar içerisinde birkaç projede daha yer aldı fakat hiçbiri Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl kadar ses getiren yapımlar değildi.
İki çocuktan sonra doğal olarak kilo alan fakat halen en doğal haliyle görmeye devam ettiğimiz güzel oyuncu, 35 kilo vererek başladığı serüvende epey değişti.
Yüz hatları her zaman çok güzeldi ve bize kalırsa bu değişimlere gerek dahi yoktu fakat her ne kadar kendisi yüzünde yalnızca "küçük dokunuşlar" olduğunu savunsa da Pelin Karahan'ın yaptırdığı estetik müdahaleler çok da küçük değildi. Sadece kabul etmek lazım, çok doğru işlemlerdi. Çok mu lazımdı? Orası tartışılır.
Şimdi hazırsanız Pelin Karahan'ın yalnızca birkaç hafta önce paylaştığı en güncel fotoğraflarından birini şuraya bırakıyoruz. Ardından, hiçbiri kesin olmamakla beraber çok sevdiğimiz @hollywoodyuzleri'nin estetik analizinden faydalanarak mercek altına alıyoruz Pelin Karahan'ı...
Bizim tanıdığımız Kavak Yelleri Aslı'dan da hatırlayacağınız üzere Pelin Karahan'ın gözleri epey bir kısıkmış eskiden. "Sleepy eyes" denilen aşağı doğru bakan göz kapaklarına sahip olan Pelin Karahan göz kapaklarını aldırmış, bir de üstüne aradaki mesafeyi iyice açabilmek adına kaş germe operasyonu yaptırmış.
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Burun estetiği yok fakat aşağıdaki yan pozdan da belli olduğu gibi burnun ucuna kondurulmuş bir dolgu var. Böylece daha hokkacık duruyor Karahan'ın burnu ve aşağıyı işaret etmiyor. Yanaklarda da Hande Erçel'i baştan yaratan "bişektomi" işlemi var gibi duruyor.
Eskiden hem alt hem de üst dudağı oldukça inceymiş. Alta ayrı, üste ayrı uygulanmış bir dudak dolgusu da eklememiz gerekiyor.
Çeneye odaklandığımızda, Pelin Karahan'ın çok daha düz ve oval gelen bir çene yapısı olduğunu görüyoruz. Oysa şimdiki fotoğraflarında çenesi öne doğru üçgen geliyor ve çok daha keskin hatlı bir görünümü var. Dolayısıyla jawline dolgu işlemi ve çene ucu dolgusu da mevcut.
Son olarak, zaten var olan elmacık kemikleri çok daha belirgin ve toplu farkındaysanız. Elmacık dolgusunu saymazsak atlamış oluruz... Ne diyorsunuz?
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