Hazır Konusu Açılmışken...: Estetikle Bambaşka Bir Kadın Olan Wanda Nara'nın Icardi'den Sonraki Şok Değişimi!
Hazır Konusu Açılmışken...: Estetikle Bambaşka Bir Kadın Olan Wanda Nara'nın Icardi'den Sonraki Şok Değişimi!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'yi ikinci kez Arjantinli rapçi L-Gante'yle aldatan, bir de hala boşanma kesinleşmemişken kendisiyle yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Wanda Nara'nın eski hali yine ve yeniden gündem oldu! Icardi'den önce bambaşka bir kadın olan Wanda Nara'nın estetiklerini sil baştan yeniden inceleyelim dedik. Haydi buyurun, zaman bu zaman Wanda neymiş hatırlamakta fayda var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde yılın aşk üçgenine, koca bir sırtından vurulma ve ortada bırakılmaya şahitlik ediyoruz biliyorsunuz. Aylardır gündemi boşanma haberiyle meşgul eden Gatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ve bir türlü vazgeçemediği aşkı Wanda Nara'nın yaşadığı absürt olaylardan bahsediyoruz elbette.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm detaylara girsek roman olur, takip edenler mecburen her mevzuya yeterince de hakimdir zaten ama en son Wanda Nara'nın Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle ayan beyan ihanetinde kalmıştık hatırlarsanız.
Seneler önce rapçinin klibinde yer alan ve ateşli klibin sonrasında L-Gante'yle dudak dudağa yakalanan Wanda Nara, boşanmaya karar verip Arjantin'e gittikten sonra Cadılar Bayramı'nda yeniden L-Gante'yle yakalandı.
Bu kadarla da kalmadı, canlı yayında L-Gante'yle öpüşen Wanda aşkını ilan etti. Bir de hem Icardi'ye ihaneti sebebiyle kendisine büyük kurulan Türk halkına hem de Icardi'ye son mektup bıraktı.
Ayrı oldukları için istediği kişiyle olmakta özgür olduğunu belirten Wanda Nara, "Kimsenin dış görünüşü umurumda değil. Mutlu aile fotoğrafı vermek için mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutluyken mutluydum evet ama bu bittiğinde yoluma devam etmek çok normal ve en samimi durum" açıklamasında bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wanda'nın ifşası sağ olsun tüm olan bitene rağmen Icardi'nin hala Wanda'ya "aile" olabilmek için yalvardığını gördük... Bir ayaklarına kapanmadığı kalmıştı, onun adına resmen biz utandık.
Bu defteri şimdilik kapattık. Yani en azından Wanda kesin kapattı. Yine belli mi olur belki bir gün mazlum yıldızımızı yine ister onu bilemiyoruz ama hazır konusu açılmışken Wanda hanımın Icardi'den öncesini yeniden hatırlayalım dedik...
Sizler için Wanda'nın en güncel fotoğraflarından birini şöyle bırakalım ki karşılaştırma yapmak kolay olsun!
Sonra da en başa dönelim. Her gördüğümüzde "yok artık" efekti yaratan o fotoğrafla başlayalım... Yukarıdaki kadınla bu kadının arasında bir benzerlik görebiliyorsanız belirtmenizi rica ediyoruz.
Kendisinin yıllar içerisinde inanılmaz bir değişim geçirerek bambaşka bir kadın olduğu ortada.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asıl can alıcı nokta ise bize kalırsa Icardi'nin Wanda'yı eski haliyle henüz hiçbir işlem yaptırmamışken sevmiş, hatta vurulmuş olması.
Şimdi hazırsanız beşinci çocuktan sonra birçok işlem yaptıran Wanda'da neler var sıralamaya çalışalım...
Çene dolgusu, dudak dolgusu, gözaltı dolgusu kesinlikle cepte! Bir diş eti estetiği olduğunu görmemek de neredeyse imkansız.
Keskin bir jawline dolgusu ve Nazolabial dolgu yani burun deliklerinin yan kısımlarından başlayıp ağıza doğru ilerleyen çizgi mevcut. Elmacık kemiği dolgusu, büyük CC'li bir meme protezi, karnında ve bel yanlarında liposuction da cabası. Tabii bir de karından ve bel yanlarından alınan yağlar popoya eklenmiş, bariz belli oluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
360 derece değişmek ne demek? Değişip sonra ilk haline geri mi döndü?