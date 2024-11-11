Hazır Konusu Açılmışken...: Estetikle Bambaşka Bir Kadın Olan Wanda Nara'nın Icardi'den Sonraki Şok Değişimi!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'yi ikinci kez Arjantinli rapçi L-Gante'yle aldatan, bir de hala boşanma kesinleşmemişken kendisiyle yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Wanda Nara'nın eski hali yine ve yeniden gündem oldu! Icardi'den önce bambaşka bir kadın olan Wanda Nara'nın estetiklerini sil baştan yeniden inceleyelim dedik. Haydi buyurun, zaman bu zaman Wanda neymiş hatırlamakta fayda var!