Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Gözümüzün Önünde Evrim Geçiren Hadise'nin Estetiklerini İnceliyoruz!

Şimdilerin en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Hadise, hayatımıza girdiğinde 18 yaşında küçücük bir genç kızdı. Kendine inanılmaz başarılı bir kariyer inşa eden ve hem sahne kombinleri hem de şovlarıyla attığı her adım olay olan Hadise, şu güne gelene dek müthiş bir değişimden geçti. Gözümüzün tam da önünde değişti aslında ama çok yakınımızda diye belki de Hadise'nin estetikleri hiçbir zaman kimsenin konusu olmadı.

Yıllar öncesine dönüp eski defterleri bir açalım, Hadise'nin yüzünde ne gibi 'küçük dokunuşlar' var beraber bakalım dedik. Hazırsanız başlıyoruz.