Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Gözümüzün Önünde Evrim Geçiren Hadise'nin Estetiklerini İnceliyoruz!
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Geçmişinden Kaçamaz İnsan: Gözümüzün Önünde Evrim Geçiren Hadise'nin Estetiklerini İnceliyoruz!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/ChxmfeyMT...
Şimdilerin en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Hadise, hayatımıza girdiğinde 18 yaşında küçücük bir genç kızdı. Kendine inanılmaz başarılı bir kariyer inşa eden ve hem sahne kombinleri hem de şovlarıyla attığı her adım olay olan Hadise, şu güne gelene dek müthiş bir değişimden geçti. Gözümüzün tam da önünde değişti aslında ama çok yakınımızda diye belki de Hadise'nin estetikleri hiçbir zaman kimsenin konusu olmadı.
Yıllar öncesine dönüp eski defterleri bir açalım, Hadise'nin yüzünde ne gibi 'küçük dokunuşlar' var beraber bakalım dedik. Hazırsanız başlıyoruz.
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2003 yılında Belçika'nın 'Popstar'ı olan Idool adlı yarışmaya katılan Hadise hayatımıza gencecik bir kızken giriş yaptı.
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Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başaran o küçük kız milyonların bayıldığı bir şarkıcı oldu.
İlk single'ı Sweat'i 2004 yılında piyasaya süren Hadise, 2005 yılında çıkardığı Stir Me Up'la zirveye yerleşti. Ülkemizde de tanınır hale gelmesini sağlayan şarkı Stir Me Up'tı zaten.
2008'de X Factor yarışmasının sunuculuğunu üstlenip, Deli Oğlan'ı çıkardığında ise ortalık ayağa kalkıyor.
Deli Oğlan'la aklımızı alan Hadise'nin büyük başarısı 2009 yılında Eurovision'da ülkemizi Düm Tek Tek'le temsil etmesiyle sonuçlanıyor.
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Ülkenin önde gelen pop şarkıcılarından biri olmayı başaran Hadise, yalnızca şarkıları değil dans şovları ve sahne kombinleriyle de dikkat çekmeye başlıyor. Attığı her adım, aynı şimdi olduğu gibi olay oluyor yani.
Senelerce O Ses Türkiye jüri koltuğunda izlediğimiz, dolayısıyla da iyice samimi hissettiğimiz Hadise, tüm bunlar yaşanırken ve kendine inanılmaz bir kariyer inşa ederken aslında büyük bir evrim geçiyor. Gözümüzün önünde olan değişimleri, belki de çok gözümüzün önünde olduğu için idrak etmek zor oluyor. Fakat kendisi zaman içerisinde bambaşka bir kadın oluyor resmen!
Hadise hep başımızın tacı, her zaman kraliçe o ayrı. Fakat değişimi göz önüne alındığında geçmişi bir masaya yatırılmayı hak ediyor bizce!
Sizler için Hadise'nin en güncel fotoğrafını şöyle bırakıyoruz ve hazırsanız @hollywoodyuzleri'nin estetik incelemesinden faydalanarak başlıyoruz kendisinin "küçük dokunuşlarını" sıralamaya!
Önce bariz bilinenle başlayalım, Hadise 2009 yılında yani şana şöhrete biraz kavuştuğu gibi burun ameliyatı oluyor. Burun ameliyatının yanında bu fotoğrafta çok net görebileceğiniz üzere kendisini yorgun gösteren göz kapakları da alınıyor.
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Yalnızca göz kapağı da değil, göz altı torbaları da yok ediliyor. Bakışlarındaki o buğulu havayı veren şey ise bir dönemin en popüler işlemi olan "cat eyes!" Gerilen gözlere bir de kaş germe eklenince Hadise'nin bakışları komple değişmiş.
Şimdi yanaklara odaklanmanızı rica ediyoruz. Bişektomiyi Hande Erçel'le bağdaştırdık bir kere ama aslında öncüleri varmış. Oldukça yuvarlak ve neredeyse hiçbir keskinliği olmayan hatlara sahip bir yüze sahipken yanaklara elveda deyip törpüleme işlemine geçiyor Hadise ve kendisini çok net belli eden bir bişektomi yaptırıyor.
Eski ve yeni haline baktığınızda çenesinin çok daha keskin ve şekilli olduğunu görüyoruz. En az üç tüp olmak üzere jawline dolgusu ve çene ucu dolgusu mevcut.
Dudak dolgusunu bu kadar sona bırakmamak lazımdı, en barizlerinden biri de o. En az iki tüp de dudak dolgusu, göz altı ışık dolgusu ve elmacık dolgusuna yazalım... Tüm yüz botoksunu söylemeye gerek duymuyoruz artık.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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