Simge Sağın'ın İlkokul Düzeyindeki Dans Şovu da Freddie Mercury Tipli Çocuk Ruhlu Dansçısı da Dillere Düştü!

Geçtiğimiz saatlerde konserinde Icardi'ye sinyal gönderen Simge'nin aynı konserden bir videosu daha gündeme oturdu. 'Önümüz Yaz' şarkısı için özel bir koreografiye çalıştığını söyleyen şarkıcının dans performansı da dansçısı da ayrı ayrı dillere düştü!