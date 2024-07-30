Simge Sağın'ın İlkokul Düzeyindeki Dans Şovu da Freddie Mercury Tipli Çocuk Ruhlu Dansçısı da Dillere Düştü!
Simge Sağın'ın İlkokul Düzeyindeki Dans Şovu da Freddie Mercury Tipli Çocuk Ruhlu Dansçısı da Dillere Düştü!
Geçtiğimiz saatlerde konserinde Icardi'ye sinyal gönderen Simge'nin aynı konserden bir videosu daha gündeme oturdu. 'Önümüz Yaz' şarkısı için özel bir koreografiye çalıştığını söyleyen şarkıcının dans performansı da dansçısı da ayrı ayrı dillere düştü!
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Aşkın Olayım'ı Icardi'yle bütünleştiren, son zamanlarda da en çok Icardi'ye düşkünlüğü sebebiyle sık sık dikkat çeken Simge Sağın, gündemden düşmüyor biliyorsunuz.
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Wanda Nara ve Icardi'nin boşanacağı yönündeki haberlerden sonra gaza basmaya karar veren ünlü şarkıcı, önce "şimdi değilse ne zaman" paylaşımıyla sonra da konserlerinde peş peşe yaptığı Icardi'nin gol sevinci hareketiyle dillere düşmüştü hatırlarsanız.
En son da dünkü sahnesinde yine Icardi'ye sinyal çakan Simge, sosyal medya kullanıcılarına illallah ettirmiş, 'takıntı' seviyesi masaya yatırılmıştı 😂
Aynı konserden bir kesit daha sosyal medyada büyük ses getirdi! 'Önümüz Yaz' şarkısı için özel bir koreografiye çalıştığını dile getiren Simge'nin dansı ilkokul düzeyinde bulundu, dans partnerinin Freddie Mercury'e benzerliği ve halleri ise olay oldu!
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim:
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Sonra da kimler nasıl yorumlamış ona bakalım! 👇
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Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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