Sessiz Kalamadı: Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan TBMM'den Geçen Hayvan Hakları Yasası'na Tepki!
Sessiz Kalamadı: Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan TBMM'den Geçen Hayvan Hakları Yasası'na Tepki!
Gibi'nin İlkkan'ı, başarılı oyuncu Kıvanç Kılınç, gece saatlerinde TBMM'den geçen Hayvan Hakları Yasası'na sessiz kalamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Birçok ünlü isim yasa kabul edilene kadar tepkisini göstermiş, arka arkaya paylaşımlarda bulunmuştu. Yasa meclisten geçtiğinde ise aynı tepki dalga dalga gelmedi. Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç, yaşananlara sessiz kalamayanlardan oldu...
Çaresiz, üzgün ve öfkeli hissettiğini söyleyen Kılınç, " Bu örgütlü, kasıtlı cehalet ve hamaset karşısında çaresiz, eli kolu bağlı oluşumuz boğuyor beni" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın