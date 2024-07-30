Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sessiz Kalamadı: Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan TBMM'den Geçen Hayvan Hakları Yasası'na Tepki!

Sessiz Kalamadı: Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan TBMM'den Geçen Hayvan Hakları Yasası'na Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 18:20

Gibi'nin İlkkan'ı, başarılı oyuncu Kıvanç Kılınç, gece saatlerinde TBMM'den geçen Hayvan Hakları Yasası'na sessiz kalamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Oylamada 275 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Twitter'dan (X) itirazını dile getirenlerden de bu yazımızda bahsetmiştik:

Birçok ünlü isim yasa kabul edilene kadar tepkisini göstermiş, arka arkaya paylaşımlarda bulunmuştu. Yasa meclisten geçtiğinde ise aynı tepki dalga dalga gelmedi. Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç, yaşananlara sessiz kalamayanlardan oldu...

Birçok ünlü isim yasa kabul edilene kadar tepkisini göstermiş, arka arkaya paylaşımlarda bulunmuştu. Yasa meclisten geçtiğinde ise aynı tepki dalga dalga gelmedi. Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç, yaşananlara sessiz kalamayanlardan oldu...

Çaresiz, üzgün ve öfkeli hissettiğini söyleyen Kılınç, " Bu örgütlü, kasıtlı cehalet ve hamaset karşısında çaresiz, eli kolu bağlı oluşumuz boğuyor beni" dedi.

Çaresiz, üzgün ve öfkeli hissettiğini söyleyen Kılınç, " Bu örgütlü, kasıtlı cehalet ve hamaset karşısında çaresiz, eli kolu bağlı oluşumuz boğuyor beni" dedi.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın