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Sahipsiz Köpek Düzenlemesi Protestolar Eşliğinde Yasalaştı: 275 Kabul Oyu!

Sahipsiz Köpek Düzenlemesi Protestolar Eşliğinde Yasalaştı: 275 Kabul Oyu!

sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 08:35

Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

Oylamaya 594 milletvekilinin 500'ü katıldı. 275 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

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Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin 5. maddesi, sokak köpeklerinin öldürülmesinin yolunu açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.

Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever dün akşam Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bugün tarihe kara gün olarak geçecek. 'Evet' oyu verenleri ne tarih affedecek ne insanlık" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever dün akşam Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bugün tarihe kara gün olarak geçecek. 'Evet' oyu verenleri ne tarih affedecek ne insanlık" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Öldürme kanunu" diyen muhalefete tepki göstererek, "Bu kanunda öldürme yok, yalan. Sahiplenme var, teşvik var" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Öldürme kanunu" diyen muhalefete tepki göstererek, "Bu kanunda öldürme yok, yalan. Sahiplenme var, teşvik var" ifadelerini kullandı.

Oylamada 275 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Oylamada 275 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, 4 milyon hayvanın 105 bin kapasiteli barınaklarda nasıl barınacağı sorusuna, "Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren belediyeler 4 yıl içinde belirlenen bütçeyi ayırarak bu barınakları yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, 4 milyon hayvanın 105 bin kapasiteli barınaklarda nasıl barınacağı sorusuna, "Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren belediyeler 4 yıl içinde belirlenen bütçeyi ayırarak bu barınakları yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

Barınakları iyileştirmek ve yenilerini yapmak için tanınan süre 31 Aralık 2028'e kadar.

Sokak köpekleri ve barınaklar için belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanlarına da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sokak köpekleri ve barınaklar için belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanlarına da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Teklifin yasalaşmasının ardından, TBMM Genel Kurulu tatile girdi.

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elissa el nur khoury

sokakta köpek olmaz, hem köpeklere hem insanlara yazık

moonlight

Sizden vahşi hayvan mı var ?

Mert Soylu

bu siyasal islamcıların Allaha inanmadığını sadece kullandığını zaten biliyorumda, benim inandığım allah bunun acısını onlardan fena çıkarır.

DenizFanatw32

tamam başı boş gezen köpekler dolaşsın sokakta sonra çocuğa saldırsın hem günaha girmemiş oluruz aslında varya belki Allah'ta böyle istiyordur lan madem çok ... Devamını Gör