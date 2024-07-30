Sahipsiz Köpek Düzenlemesi Protestolar Eşliğinde Yasalaştı: 275 Kabul Oyu!
Sahipsiz Köpek Düzenlemesi Protestolar Eşliğinde Yasalaştı: 275 Kabul Oyu!
Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.
Oylamaya 594 milletvekilinin 500'ü katıldı. 275 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.
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Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
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Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.
CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever dün akşam Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bugün tarihe kara gün olarak geçecek. 'Evet' oyu verenleri ne tarih affedecek ne insanlık" dedi.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Öldürme kanunu" diyen muhalefete tepki göstererek, "Bu kanunda öldürme yok, yalan. Sahiplenme var, teşvik var" ifadelerini kullandı.
Oylamada 275 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, 4 milyon hayvanın 105 bin kapasiteli barınaklarda nasıl barınacağı sorusuna, "Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren belediyeler 4 yıl içinde belirlenen bütçeyi ayırarak bu barınakları yapacaklardır” ifadelerini kullandı.
Sokak köpekleri ve barınaklar için belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanlarına da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
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sokakta köpek olmaz, hem köpeklere hem insanlara yazık
boş boş konuşma
Sizden vahşi hayvan mı var ?
bu siyasal islamcıların Allaha inanmadığını sadece kullandığını zaten biliyorumda, benim inandığım allah bunun acısını onlardan fena çıkarır.
tamam başı boş gezen köpekler dolaşsın sokakta sonra çocuğa saldırsın hem günaha girmemiş oluruz aslında varya belki Allah'ta böyle istiyordur lan madem çok ... Devamını Gör